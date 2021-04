Kiel

76.000 Impfdosen von Biontech und 4800 von Astrazeneca – so viel soll in der nächsten Woche für die Impfzentren im Land geliefert werden. Die Zahlen zeigen den Wechsel in der Strategie an: Vaxzevria von Astrazeneca wird ab Montag in den Impfzentren gar nicht mehr für Erstimpfungen genutzt. Das Vakzin bekommen dort nur noch Menschen ab 60, die damit schon ihre erste Impfung erhalten haben.

Die Unter-60-Jährigen, die schon einmal Vaxzevria erhalten haben, werden beim zweiten Mal mit Impfstoff von Biontech oder Moderna geimpft – wieder im Impfzentrum, aber schneller als ursprünglich geplant. Der neue Termin wird ihnen per Mail mitgeteilt. Mit dieser neuen Strategie folgen die Gesundheitsminister der Empfehlung der Ständigen Impfkommission.

Lieferungen von Johnson & Johnson wurden gestoppt

Bis Mittwoch wurden dem Paul-Ehrlich-Institut 55 Hirnvenenthrombosen nach Impfungen mit Vaxzevria gemeldet: bei 42 Frauen zwischen 20 und 66 Jahren und bei 13 Männern zwischen 20 und 70 Jahren. Sechs Frauen und fünf Männer starben. Alle Fälle traten nach der ersten Impfung auf. Sechs ähnliche Fälle gab es in den USA nach Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. 7200 Dosen dieses Impfstoffs sollten in dieser Woche erstmals nach Schleswig-Holstein geliefert werden – die Lieferungen wurden gestoppt.

Für nächste Woche sieht das Bundesgesundheitsministerium rund 19.000 Dosen von Astrazeneca und circa 16.000 Impfdosen von Biontech für Praxen in Schleswig-Holstein vor. Das sorgt nicht für Begeisterung, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Dr. Thomas Maurer. „Vaxzevria ist ein vernünftiger Impfstoff. Wir brauchen ihn auch, weil wir sonst nicht schnell genug vorankommen. Aber dass uns mit fast dem ganzen Kontingent mal eben die Überzeugungsarbeit zugeschoben wird, ist nicht die feine Art.“

Viele Bürger lassen sich lieber mit Biontech impfen

Biontech gehe weg wie warme Semmeln. „Das Image von Astrazeneca ist aber arg ramponiert, und Ärzte haben keine Zeit, dreimal am Impfvormittag eine halbstündige Diskussion zu führen.“ Viele Patienten wünschten sich die freie Wahl. Doch dafür sei der Impfstoff noch zu knapp.

Für den Kieler Arzt Dennis Kramkowski wird Vaxzevria aber nicht zum Ladenhüter. „Es gibt genügend Menschen ab 60, die damit geimpft werden wollen, wenn sie dadurch schneller mehr Freiheiten bekommen.“ Für die letzte Aprilwoche ist wieder mehr Impfstoff von Biontech für die Praxen angekündigt: knapp 40.000 Dosen von Biontech und 12.000 von Astrazeneca.