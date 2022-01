Kiel/Hannover

Unterwasserexplosionen in der Ostsee sind lebensgefährlich für Schweinswale. Was Tierschützer und Wissenschaftler in Schleswig-Holstein schon lange vermuten, bestätigt jetzt eine Untersuchung der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Dafür wurden 24 tote Schweinswale aus der Ostsee obduziert, die 2019 kurz nach der Sprengung von Weltkriegsbomben durch die Marine vor Fehmarn gefunden worden waren.

In zehn Fällen habe sich gezeigt, dass die Tiere bei Unterwasserexplosionen verletzt worden seien, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Unterwassersprengungen könnten „schwere Auswirkungen auf Schweinswale haben“, sagte Prof. Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule.

24 tote Schweinswale von der Ostseeküste wurden untersucht

Bei den Tieren fanden die Experten krankhafte Auskugelungen und Frakturen der Mittelohrknochen, Blutungen im akustischen Fett des Unterkiefers und des Gehörapparates sowie der Melone, eines für die Echoortung wichtigen Organs. Derartige Verletzungen könnten nur durch starke Druckwellen wie etwa bei Explosionen hervorgerufen werden, hieß es.

Einer der Schweinswale habe zudem schwere Blutungen und Hämatome in der Muskel- und Fettschicht gehabt, was auf ein „stumpfes Explosionstrauma“ hindeute. Ein anderer junger Schweinswal mit Explosionsverletzungen wurde beigefangen. Solche Verletzungen dürften die Orientierungsfähigkeit der Tiere erheblich vermindert haben.

Siebert betonte: „Dies unterstreicht das hohe direkte und indirekte Schadenspotenzial der Sprengungen.“ Schweinswale sind Deutschlands einzige Walart – und stark gefährdet. Die 24 toten Tiere wurden den Angaben zufolge zwischen September und November 2019 an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins gefunden – einige Wochen, nachdem 42 britische Fliegerbomben ohne Schallschutz nahe des Schutzgebiets Fehmarn gesprengt worden waren.

Schweinswale leiden mehr unter Sprengungen als bisher angenommen. Quelle: epa/EFE/Loro Parque, dpa

Das hatte bereits damals für großes Aufsehen und scharfe Kritik gesorgt. Zunächst waren damals 18 tote Schweinswale gefunden worden, nachdem die Marine 39 alte Seekriegsminen im Ostsee-Naturschutzgebiet Fehmarnbelt gesprengt hatte, um sie zu vernichten. Die Bundeswehr wies die Vorwürfe zurück und verwies darauf, dass die Tiere zuvor mit Vergrämungsmaßnahmen vertrieben worden seien.

Sprengung der Ex-Fregatte „Karlsruhe“ vor Schönhagen zuletzt verschoben

Wie viel das bringt, steht nun in Frage. „Die Detonationen führen zu extremen Schallbelastungen, die für die meisten Tiere im Nahbereich tödlich sind und auch in weiten Entfernungen noch erhebliche Schäden verursachen können“, teilt die Hochschule mit.

Die Menge der Munitionsaltlasten in der deutschen Nord- und Ostsee sei riesig. Doch auch zu Testzwecken wurde in der Vergangenheit mit Sprengungen experimentiert. Das letzte große Vorhaben, die Ansprengung der ausgemusterten Fregatte „Karlsruhe“ im Sperrgebiet Schönhagen vor Schwansens Ostseeküste, ist jedoch verschoben worden, nachdem es Proteste sowie Zweifel an den Schutzmaßnahmen der Marine gegeben hatte.

Auch für den Bau von Offshore-Windkraftanlagen werde gesprengt, daher müssten Schweinswale und andere Meerestiere besser geschützt werden, forderte Siebert. „Die Sprengungen sorgen außerdem dafür, dass die Tiere ihr Verhalten deutlich ändern und unter Stress stehen.“ Nach früheren Angaben wurden 2019 an der deutschen Ostseeküste mindestens 180 tote Schweinswale gefunden.