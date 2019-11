So tropisch kann die Ostsee werden

Kiel

Markus Meier ist Wissenschaftler, und die lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Mehrere Jahre lang hat der Leiter der Sektion Physikalische Ozeanographie und Instrumentierung am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mit zahlreichen Kollegen im In- und Ausland an einer Modellrechnung gearbeitet, die erstmals zeigt, wie das Zusammenwirken von Klimawandel und Überdüngung die Zukunft der Ostsee verändert. Modernste Großrechner kamen zum Einsatz, um die gewaltigen Datenmengen zu verarbeiten. Um die Aussagekraft der Ergebnisse möglichst gut einschätzen zu können, deckt der Simulationszeitraum die Jahre 1975 bis 2100 ab.

Das Resultat? Vereinfacht ausgedrückt lautet es so: Wenn wir nicht sehr schnell ernst machen mit dem Klimaschutz und den Eintrag von Nährstoffen nicht konsequent senken, werden früher oder später im Ostseeraum tropische Verhältnisse einkehren.

Lauschige Nächte und sommerliche Wassertemperaturen fast wie am Warmbadetag im Hallenbad? Wer dieses Szenario als reizvoll empfindet, sollte sich auch mit den Schattenseiten der IOW-Projektion befassen. Und die sind wie eine tickende Zeitbombe für das Tourismusland Schleswig-Holstein: Rekordblaualgen-Blüten und lang anhaltende Hitzewellen, die das Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko signifikant erhöhen – auch, weil sich Infektionen mit den lebensbedrohlichen Vibrio-Bakterien häufen.

Für Menschen gefährlich: Blaualgen Mit der ersten Hitzewelle eines Jahres stellen auch sie sich ein: Warnungen vor Blaualgenblüten in Badegewässern. Denn im Unterschied zur Grünalge stellen die Blaualgen (deren Farbe oft auch ins Grünliche spielt) Risiken für den Menschen da. Der Name Alge ist dabei irreführend, da es sich eigentlich um eine Art der Cyanobakterien handelt. Das Problem bei diesen Bakterien ist, dass sie toxisch und somit gefährlich für den Menschen, besonders aber auch für Hunde sind. Der Hautkontakt kann bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen. Wenn man das mit Toxinen angereicherte Wasser trinkt, kann es zu Magenproblemen kommen. Wenn sich die Giftstoffe im Körper anreichern, können sie sogar krebsauslösend sein, warnen Experten. Blaualgen sind grundsätzlich immer in sehr niedriger Konzentration im Wasser vorhanden, unter bestimmten Bedingungen kommt es dann zu „Blüte“. Zu einer starken Vermehrung von Blaualgen führt neben einem hohen Nährstoffgehalt im Wasser auch eine steigende Wassertemperatur.

Lesen Sie auch unser großes Dossier: Sorgenkind Ostsee

Erderwärmung wurde zunächst nicht berücksichtigt

Als sich die EU gemeinsam mit den Anrainerstaaten 2008 auf den Ostseeaktionsplan verständigte, war ein Faktor überhaupt nicht berücksichtigt: die fortschreitende Erderwärmung. Das ist insofern fatal, als dass der Klimawandel einen Teil der Erfolge bei der Verringerung des Nährstoffeintrages faktisch zunichte macht: Weniger Stickstoff und Phosphor wirken der Überdüngung zwar entgegen. Wenn jedoch gleichzeitig die Wassertemperatur steigt, nimmt das Algenwachstum zu.

Der Ostseeaktionsplan Um die Ostsee vor dem Kollaps zu bewahren, haben Anrainerstaaten und EU 2008 den „Baltic Sea Action Plan“ auf den Weg gebracht. Ziel: ein guter Umweltzustand der Ostsee bis 2021. Weil es an der Umsetzung haperte, mussten die Akteure inzwischen einräumen, dieses Ziel zu verfehlen. Nun soll der Plan überarbeitet werden. Dabei geht es vor allem um die Reduzierung von Nähr- und Schadstoffeinträgen, den Schutz der Biodiversität sowie die Auswirkungen von Schifffahrt und Offshoreaktivitäten. Koordiniert wird der Meeresschutz im Ostseeraum von der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt (Helcom). Als Schlüssel gilt die Reduzierung von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft. Hier hinkt Deutschland deutlich hinterher: Wegen Grenzwertverletzungen bei der Nitratbelastung des Grundwassers droht eine Millionenstrafe aus Brüssel. Um sie abzuwehren, setzt Berlin auf strengere Umweltregeln für Landwirte.

Doch Prof. Meier hat auch eine positive Botschaft: Die im Ostseeaktionsplan vorgesehenen Maßnahmen zum Meeresschutz reichen trotz der Klimakrise im Prinzip aus, um das Meer vor unserer Haustür wieder in einen guten Umweltzustand zu versetzen – nur benötigt die Heilung des Patienten deutlich mehr Zeit als von der Politik erwartet: „Auch wenn der Plan weiter konsequent angepasst und umgesetzt wird, dürfte es bis Mitte des Jahrhunderts dauern, bis in den meisten Becken der Ostsee ein guter ökologischer Zustand erreicht ist.“

Was es auf gar keinen Fall geben darf, ist eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten. Und so wollen die Wissenschaftler um Meier die Studie als Weckruf an die Politik verstanden wissen, dem Ostseeaktionsplan zu folgen und ihn auch wirklich umzusetzen. Meier: „Wir sind noch nicht bei den angepeilten Werten.“ Es müsse auf allen Ebenen und im gesamten Ostseeraum etwas passieren.

Lesen Sie hier auch den Kommentar von Ulrich Metschies.

Sauerstoffarme Zonen in der Ostsee nehmen zu

Nötig sei etwa ein konsequenter Ausbau von Klärwerken sowie eine deutliche Reduktion von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft: „Nach wie vor expandiert der Agrarsektor. Dieses zusätzliche Wachstum darf nicht zusätzliche Einleitung bedeuten.“

Während sich die Landwirte mit Trecker-Demos gegen schärfere Umweltauflagen zur Wehr setzen, sehen sich Naturschützer in ihren Warnungen bestätigt: „Die Klimakrise beschleunigt die Ausbreitung von extrem sauerstoffarmen Zonen in der Ostsee“, sagt Ann Kristin Montano vom BUND Schleswig-Holstein: „Da ist es ein Riesenproblem, dass wir die Überdüngung noch anheizen mit einem Agrarsystem, das den Bauern kaum eine andere Chance lässt, als in großen Mengen Gülle und Kunstdünger einzusetzen.“

Auch das Umweltministerium in Kiel sieht in der Reduzierung der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft einen entscheidenden Hebel zum Schutz der Ostsee. Fortschritte erwartet man durch die neue Düngeverordnung – diese müsse „konsequent umgesetzt werden, um die Nitratbelastung zu reduzieren“. Doch um das Ruder herumzureißen, muss mehr passieren. „Wenn wir der Ostsee wirklich helfen wollen“, sagt Meeresphysiker Meier, „müssen wir auch beim Klimaschutz ernst machen und das Paris-Abkommen konsequent umsetzen.“

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.