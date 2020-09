Kiel

Möglichst noch im September solle dazu eine sogenannte Verkehrsunfallkommission zusammentreffen, an der neben den Landes- und Kommunalverwaltungen auch die Polizei beteiligt ist: Wo häufen sich Unfälle? Wo kann man entschärfen? „Als Verkehrsministerium sind wir für fast 1000 Kolleginnen und Kollegen der Straßenmeistereien verantwortlich, die täglich auf den Straßen gefährliche Tätigkeiten ausüben“, sagte Staatssekretär Thilo Rohlfs.

Die Kommission werde sich die Abschnitte anschauen, „die in letzter Zeit besonders im Fokus standen“. Sollte man zu Fakten kommen, „die es rechtfertigen, dass an der einen oder anderen Stelle punktuell eine Verkehrsbeeinflussungsanlage zu errichten ist, dann werden wir das mit dem Bund besprechen“.

Noch Ende August hatte Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) entgegen früheren Ankündigungen „keinen Anhaltspunkt“ mehr dafür gesehen, dass auf diesem Abschnitt eine solche Anlage errichtet wird. Die Kosten seien „nicht darstellbar“, auch gebe es dafür keinen Grund.

Ein Ministeriumssprecher wies am Montag darauf hin, dass am Ende die Bundesautobahngesellschaft fachlich zuständig sei - und damit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU). „Aber wir sitzen mit denen am Tisch.“

Theoretisch könnte das Land per Verfügung auch ein Tempolimit erlassen, wenn es dafür triftige Gründe geben sollte, räumte der Sprecher ein. Darüber will die SPD-Landtagsfraktion in der kommenden Woche im Landtag debattieren.

Im Ministerium reagierte man auf die erneute Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung zurückhaltend. „Zunächst halten wir es fachlich für sinnvoll, die Möglichkeit einer intelligenten Verkehrslenkung zu prüfen, bevor man an einzelnen Streckenabschnitten ein Tempolimit verhängt“, sagte Staatssekretär Rohlfs. Sein Haus suche lieber nach anderen Lösungen, um schwere Unfälle zu verhindern.

Zuletzt hatte auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) festgestellt, dass sie nicht in der Haut von Autobahnpolizisten stecken wolle. Deren Arbeit sei angesichts rücksichtsloser Autofahrer oft allzu gefährlich.

