Kiel

Eine in Südafrika neu aufgetauchte Variante des Coronavirus hat international große Sorge ausgelöst. Wie schnell die Variante B.1.1.529 Schleswig-Holstein erreichen könnte, sei schwer abzuschätzen, sagt Helmut Fickenscher, der am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel das Institut für Infektionsmedizin leitet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist sie noch nicht in Deutschland aufgetaucht.

Variante B.1.1.529: Wie gut wirken Impfstoffe?

„Bisher sind in Südafrika nur 22 Fälle der neuen Variante identifiziert worden. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es noch deutlich mehr sind, die nur noch nicht entdeckt wurden“, so Fickenscher. „Es wäre ein Worst-Case-Szenario, wenn die Veränderungen an dem Virus so stark wären, dass sie den Impfschutz unterlaufen könnten.“ Das lasse sich aber noch nicht vernünftig beurteilen. Laut RKI weist die Variante mehrere Mutationen am Spike-Protein auf, an dem auch die Impfstoffe ansetzen.

Günther will kein vorzeitiges Treffen der Länderchefs

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) drängt aufgrund der neuen Entwicklungen und den aktuell hohen Infektionszahlen darauf, dass sich die Landeschefs schon vor dem 9. Dezember zu einem Krisengespräch zusammensetzen sollten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht keine Notwendigkeit für ein vorzeitiges Treffen.

„Wir beobachten die Lage natürlich weiterhin sehr aufmerksam. Aber Bund und Länder haben sich erst in der vergangenen Woche auf Maßnahmen im Kampf gegen Corona verständigt“, sagt Regierungssprecher Peter Höver. „Das Infektionsschutzgesetz gibt uns ausreichend Handhabe.“ Auch der Hamburger Senat sprach sich gegen eine frühere Ministerpräsidentenkonferenz aus. Die erforderlichen Mittel zum Handeln lägen vor. Um eine Ausbreitung der Variante aus Südafrika zu verhindern, habe die Bundesregierung die notwendigen Schritte eingeleitet, so Höver.

Flughafen Hamburg nur indirekt betroffen

Südafrika wurde wieder zum Virusvariantengebiet erklärt, zudem soll der Flugverkehr aus Deutschland eingeschränkt werden. Den Flughafen Hamburg trifft das nach eigenen Angaben nur marginal, weil von dort aus keine Direktflüge nach Kapstadt, Johannesburg und Co. gehen. Passagiere müssten demnach immer über ein Drehkreuz wie Frankfurt, London oder Amsterdam kommen.

Die Niederlande haben bereits ein Landeverbot erlassen. Aus Fickenschers Sicht kann so nur bedingt verhindert werden, dass die Variante ihren Weg hierher findet, weil die Einreise auch oft über Drittstaaten laufe. „Aber die Haut aller Beteiligten ist dünn, niemand will sich später nachsagen lassen, er habe nicht alles dafür getan, eine Ausbreitung zu verhindern.“

Reiseveranstalter Gebeco beobachtet Lage aufmerksam

Nach Schätzung des Reisewirtschaftsverband DRV befinden sich aktuell etwa 400 Gäste mit deutschen Reiseveranstaltern im südlichen Afrika. Nach der neuen Einstufung des Gebiets würden nun viele Unternehmen ihre Touren umbuchen oder stornieren. Der Kieler Anbieter Gebeco, der in den Wintermonaten diverse Gruppenreisen nach Südafrika im Programm hat, beobachtet die Situation laut einer Sprecherin „sehr aufmerksam“ und werde gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen einleiten.

Südafrika ist kein besonders großer Markt für Schleswig-Holstein, spielt im Exportgeschäft einiger Mittelständler aber schon eine Rolle – vor allem bei Anbietern von Pumpen, Abwassertechnik oder dezentralen Energielösungen. „Noch sind bei uns keine alarmierenden Meldungen angekommen“, sagt Werner Koopmann, leitender Außenhandelsfachmann bei der IHK Schleswig-Holstein. Allerdings verfolgten die Unternehmen die Entwicklung schon mit Sorge, befürchtet werden vor allem Einschränkungen im internationalen Flugverkehr. Sollte sich die neue Variante schnell verbreiten, würde das die Planungssicherheit vor allem exportorientierter Unternehmen erheblich beeinträchtigen.

Der Lübecker Dräger-Konzern, der in Südafrika Atemschutzmasken herstellt und dort einschließlich mehrere Service- und Vertriebsstandorte knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt, meldet bislang keinerlei Einschränkungen durch die neue Virusvariante. Die internationale Reisetätigkeit hatte der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller seit geraumer Zeit bereits eingeschränkt.

Von Anne Holbach und Ulrich Metschies