Sie sind umstritten, doch mittlerweile in vielen Bundesländern im Einsatz: Distanz-Elektroimpulsgeräte, bekannt auch als Taser oder Elektroschocker, gehören in diesem Jahr auch zur Ausstattung von schleswig-holsteinischen Polizistinnen und Polizisten.

Die Geräte sollen eine Lücke zwischen Pfefferspray und dem Gebrauch der Schusswaffe schließen. Die Polizei in Schleswig-Holstein testet das Modell „Taser 7“ der amerikanischen Firma Axon, die unter anderem auch Bodycams herstellt. Mit dem Taser können zwei Metallpfeile auf ein Gegenüber abgeschossen werden, die über Drähte mit der Waffe verbunden werden. Dringen die Pfeile durch die Kleidung, werden über die Drähte Stromstöße übermittelt. Die Stärke soll bei bis zu 20 000 Volt liegen, der durch den Körper fließende Strom aber im Milliamperbereich. So soll zum Beispiel ein Angreifer mit einem Messer kurzfristig handlungsunfähig gemacht werden.

Landespolizeiamt: Probephase der Geräte soll im Frühjahr starten

Bevor in Schleswig-Holstein über eine flächendeckende Einführung der Geräte diskutiert und entschieden wird, startet aber zunächst eine Erprobungsphase. Mit dieser wolle man am Ende des ersten oder zum Anfang des zweiten Quartals beginnen, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts (LPA). Erst wenn die vorbereitenden Maßnahmen wie Gespräche und Einweisungen fortgeschritten seien, ließe sich ein Startdatum konkreter nennen. „Derzeit gehen wir von einer Erprobungsdauer von zwölf Monaten aus“, ergänzte der Sprecher.

So funktioniert der „Taser 7“ Erfahrungen mit dem „Taser 7“ der amerikanischen Firma Axon haben bereits Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Hessen gemacht. Ab dem kommenden Frühjahr werden sie auch in Schleswig-Holstein durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie in den Polizeidirektionen Ratzeburg und Neumünster getestet. Das etwa 19 Zentimeter lange und ohne Kartuschen knapp 2,7 Kilo schwere Gerät schießt zwei Spiralpfeile auf sein Ziel ab. Der Taser kann mit zwei Kartuschen befüllt werden. Im Nahbereich soll die Waffe laut Hersteller ab 1,20 Meter effektiv sein. Die Langstrecken-Kartuschen sollen eine Reichweite von bis zu acht Metern haben. Zudem können die Polizistinnen und Polizisten ihr Ziel mittels eines grünen Lasers anvisieren.

Die Geräte für den Pilotbetrieb sind der Landespolizei indes schon geliefert worden. 35 Stück des Modells „Taser 7“ liegen für den Testzeitraum bereit. Fest steht auch, wer damit ausgestattet werden soll. Nach Angaben des LPA sind das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie jeweils ein Revier in den Polizeidirektionen Ratzeburg und Neumünster auserkoren worden, um die Elektroschocker als zusätzliche Waffe zu testen.

Ob die Geräte schlussendlich dauerhaft am Gürtel schleswig-holsteinischer Polizistinnen und Polizisten landen, hängt laut LPA vom Ergebnis der Evaluation der Testphase ab. Diese ist im Landesverwaltungsgesetz bis März 2024 befristet.

Grundlage für den Einsatz der Geräte in Schleswig-Holstein war die Reform des Polizeigesetzes im vergangenen Frühjahr. Die Polizei-Gewerkschaften in Schleswig-Holstein befürworten die Taser-Erprobungsphase. Sie fordern aber auch, dass Polizistinnen und Polizisten gezielt und intensiv im Umgang mit den Geräten geschult werden.

Als Gewerkschaft der Polizei (GdP) habe man sich lange schwergetan mit der Thematik, sagt Sven Neumann, stellvertretender Landesvorsitzender. Doch mittlerweile begrüße man die Entscheidung für die Distanz-Elektroimpulsgeräte „ausdrücklich, weil sie eine Lücke schließt. Wir finden es auch gut, dass die Erprobungsphase eng begleitet wird.“

GdP: Taser auch zur Abschreckung geeignet

Mit dem Taser als Alternative hätten Beamtinnen und Beamten in einer dynamischen Situation wie einem Messerangriff „einen höheren Handlungsspielraum“, um auch größere Verletzungen beim Gegenüber durch einen Schuss zu vermeiden. Um den richtigen Einsatz der Geräte zu gewährleisten, helfe nur regelmäßiges Einsatztraining, sagt Neumann. Zudem zeige die Erfahrung, zum Beispiel anhand einer Erprobungsphase in Bremerhaven, dass oftmals schon das Androhen eines Taser-Einsatzes eine Situation auflösen oder deeskalieren könne, man also ohne einen Abschuss der Metallpfeile auskomme. Sieben Mal waren die Geräte dort während der zweijährigen Testphase abgeschossen worden.

Auch Astrid Steffen, stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DpolG) in Schleswig-Holstein, weist auf die deeskalierende Funktion der Taser hin und blickt positiv auf den Start der Testphase in Schleswig-Holstein. „Wir sind sehr zufrieden damit, dass es losgeht. Denn der Einsatz der Geräte war eine langjährige Forderung von uns“, sagt Steffen. Man hätte auf die Erfahrungen mit den Elektroimpulsgeräten aus anderen Bundesländern oder Großbritannien zurückgreifen können, „dennoch ist es wichtig, sich mit eigenen Kräften ein Bild zu machen und mit einer Erprobungsphase zu starten“, ergänzt Steffen. Diese müsse schließlich zeigen, ob sich die Geräte in der Praxis bewähren.

Auch für die DpolG sei vor allem eines die Grundlage für die Einführung der neuen Ausstattung: Übung. „Ein intensives Einsatztraining ist aus unserer Sicht unumgänglich“, sagt Steffen. Dafür müsse den Kolleginnen und Kollegen Dienstzeit freigeräumt werden. Neben dem Training über die Landespolizei in Eutin müssten auch dezentrale und speziell auf den Einsatz der neuen Geräte abgestimmte Angebote geschaffen werden. „Denn je besser die Kolleginnen und Kollegen geschult sind, desto sattelfester sind sie im Einsatz“, sagt Steffen.