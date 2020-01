Wären an diesem Sonntag Landtagswahlen, könnte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) allein mit den Grünen regieren. Zu diesem Ergebnis kommt das Meinungsforschungsinstitut Insa, das im Auftrag der "Bild"-Zeitung die Sonntagsfrage stellte. Allzu sicher darf sich der Regierungschef aber nicht sein.

Von Christian Hiersemenzel