Erzieherinnen und Erzieher an Schleswig-Holsteins kommunalen Kindergärten kämpfen für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Bis zur nächsten Tarifrunde kündigen Gewerkschafter Warnstreiks an. Die Arbeitgeberseite winkt ab: Die Berufsgruppe sei angemessen bezahlt und verdiene mehr als andere.

Kita-Personal will in den nächsten Wochen verstärkt auf die Straße gehen

Von Christian Hiersemenzel