Rendsburg

Unter dem Reiter „Mitmachen“ soll auf der Internetseite jeder Dialoge auf Augenhöhe führen können. „Du kannst bei uns alles fragen und sagen“, heißt es dort. „Das heißt nicht, dass wir jede Aussage unwidersprochen einfach so stehen lassen.“ Unter „Gedenken“ finden sich Lebensgeschichten von Menschen die zu den wenigen Verfolgten zählen, die die Shoah überlebt haben. Dies biete verlässliche Informationen zur jüdischen Geschichte in Schleswig-Holstein und einen Gegenpol zu den verbreiteten antisemitischen Stereotypen und historischem Falschwissen in den sozialen Medien.

Prien: "Wünsche mir gute, lebendige Debatte im Netz"

„Ich wünsche mir, dass viele Jugendliche davon Gebrauch machen und eine gute, lebendige Debatte im Netz zu diesem wichtigen Thema“, sagte Kultur- und Bildungsministerin Karin Prien am Mittwoch im Jüdischen Museum bei der Präsentation der neuen digitalen Dialogbrücke, die „sehr ansprechend“ gestaltet sei mit einer „modernen, flexiblen Ansprache“. Die es auch dringend brauche angesichts verstärkt aufkeimender antisemitischer und verschwörungstheoretischer Tendenzen in der Gesellschaft.

Themen-Quelle für Arbeit mit Schulklassen

Lehrkräfte sollen auf https://gedenken.jmrd.de fündig werden, was Ideen und Aufgaben zu speziellen Gedenk-Themen mit den Schulklassen betrifft. Hier werde „eine Lücke gefüllt“, sagte Uta Hartwig, Landesfachberaterin im Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) im Bildungsministerium, und stellvertretende Leiterin des Projekts „Zugänge erweitern – Bildungsnetzwerk Antisemitismus". Lobenswert seien insbesondere die „niederschwelligen Ansätze“, etwa durch die Biografien der Opfer des Naziregimes und die gezeigte Wertschätzung der Beiträge seitens der Jugendlichen.

Freies Reden über Shoah für manchen nicht leicht

Es sei bei derart komplexen Themen nicht leicht, erklärte Jonas Kuhn, Leiter des Jüdischen Museums, sie dynamisch zu vermitteln und dennoch respektvoll mit den Menschen umzugehen. Dies sei der Berliner Agentur C4 hier gut gelungen. Manchen Jugendlichen falle es schwer, sich zum Thema Holocaust oder Shoah zu äußern jenseits „der vorgegebenen Antworten, für die man im Unterricht eine Eins bekommt“.

Nicht nur Juden Opfer der Nazis

Denn wichtig sei es, betonte Kuhn, „Juden nicht nur als Opfer, sondern in ihrer ganzen Vielfalt darzustellen“. Ebenso zu vermitteln, dass es auch andere Opfer der Nationalsozialisten gab wie politische Gegner, Sinti und Roma, Homosexuelle, sogenannte Asoziale oder Erbkranke oder Zeugen Jehovas. Und möglichst auch zugewanderte Menschen mit ins Boot zu holen, die vielleicht sagten, dies sei nicht ihre Geschichte, die hier erzählt werde.

Land hat Projekt finanziell gefördert

Das Land habe das Projekt mit rund 70 000 Euro im Rahmen des Programms zur Unterstützung von Digitalisierungseinrichtungen in Kultureinrichtungen gefördert, berichtete Projektleiter Volker Hansen. Damit www.gedenken.jmrd.de auch bundesweit Schule macht, kündigte Ministerin Prien an, es in der kommenden Ministerkonferenz des Bundes als Debattenthema zu setzen.