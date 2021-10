Meldorf

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat beim Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union (JU) den Mangel an Zusammenhalt im Wahlkampf beklagt. Außerdem äußerte er sich am Sonnabend bei der Veranstaltung in Meldorf kritisch zu einer möglichen Beteiligung der Parteibasis bei der Suche nach einem neuen Bundesvorsitzenden.

Der Landesvorsitzende der Christdemokraten in Schleswig-Holstein zog einen Vergleich zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als SPD-Vorsitzende. Die Basisbeteiligung habe der SPD nicht geholfen. Der Wunsch einer Beteiligung in der CDU komme eher daher, dass die Basis die Entscheidungen der Parteispitze in der Vergangenheit nicht habe nachvollziehen können.

Günther: Im Wahlkampf alles schiefgelaufen

Daniel Günther räumte ebenfalls ein, dass Armin Laschet sich vor der Wahl nicht als Zugpferd erwiesen habe. Günther hatte sich zuvor immer für Laschet stark gemacht. Es sei so ziemlich alles im Wahlkampf schief gelaufen, was schief laufen konnte.

Doch Laschet sei nicht allein für das Wahlergebnis verantwortlich, nicht alle hätten an einem Strang gezogen. Der Kanzlerkandidat sei im Regen stehen gelassen worden. Damit erneuerte er seine Kritik der vergangenen Tage, in der er von einer Kampagne gegen Laschet gesprochen hatte.

Seitenhieb von Daniel Günther auf Markus Söder

Damit richtete Günther sich auch immer gegen den bayerischen CSU-Vorsitzenden Markus Söder, gegen den Laschet seine Kandidatur durchgesetzt hatte. Auch am Sonnabend unternahm Schleswig-Holsteins CDU-Vorsitzender einen Seitenhieb auf Söder: Andere in ein schlechtes Licht zu stellen, um selbst besser zu glänzen – das habe man in seiner Zeit als Politikwissenschaftler „södern“ genannt, so Günther.

Markus Söder wiederum gab – ebenfalls am Sonnabend bei einer JU-Veranstaltung – den Medien die Schuld. Er und Armin Laschet kämen miteinander gut aus, sagte er bei der Landes­versammlung der bayerischen Jungen Union. Dennoch würden Medien nach jeder Wortmeldung immer wieder versuchen, „uns alle gegen­einander in Stellung zu bringen“.