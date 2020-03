Neuer Coronavirus-Fall in Schleswig-Holstein

Lübeck

Zweiter Corona-Fall in Lübeck: Der betroffene Mensch studiert an der Technischen Hochschule Lübeck und hat sich bei Reiserückkehrern aus Italien außerhalb Schleswig-Holsteins angesteckt, teilte die Hansestadt am Samstag mit.

Er sei bis auf weiteres in häuslicher Quarantäne und in regelmäßigem telefonischem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Der Gesundheitszustand sei stabil, bisher sei der Krankheitsverlauf leicht. Angaben zu Geschlecht, Alter oder Wohnort machte die Hansestadt nicht. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein dem Gesundheitsministerium zufolge neun Fälle gemeldet.

Hochschule wird nicht geschlossen

Eine vorübergehende Schließung der Hochschule sei derzeit nicht notwendig, ergänzte die Stadt. Der betroffene Mensch besuchte die Einrichtung demzufolge, um eine Prüfung abzulegen, nicht jedoch zum regulären Vorlesungsbetrieb. Die Kontakte ließen sich stark eingrenzen und seien nachvollziehbar.

Von RND/dpa