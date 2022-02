Kostenlos bis 22:46 Uhr Neuer Sturm am Montag: Regionalverkehr in SH auch am Montag gestört

Nach den Stürmen vom Wochenende müssen Bahnreisende in Schleswig-Holstein auch am Montag mit erheblichen Verspätungen oder gar Ausfällen im Regionalverkehr rechnen. Grund sind weitere Sturmwarnungen.