Neuer Wolf reißt Schaf in Schleswig-Holstein

Kiel/Eggstedt

Wie das Kieler Umweltministerium KN-online bestätigt, ist ein Wolfsrüde mit dem Namen GW 1430-M für die Tötung eines Schafs am 26. November in Eggstedt in Dithmarschen verantwortlich gewesen. Der Riss ereignete sich im selben Ort wie eine Serie weiterer Schafs-Tötungen. Binnen sechs Tagen hat ein Landwirt 16 Tiere verloren. Viermal hatte mutmaßlich ein Wolf zugeschlagen - letztmals in der Nacht zu Donnerstag.

Wölfe in Schleswig-Holstein – Sichtungen und Risse seit 2012

Schafe waren nicht durch Wolfszaun geschützt

Von einem neuen Problemwolf will Ministeriumssprecher Patrick Tiede nicht sprechen. Zum einen liegen die Ergebnisse genetischer Untersuchungen von Proben, die an den Kadavern genommen wurden, noch nicht vor. Zum anderen seien die Tiere des Schafzüchters nicht durch den speziellen 1,2 Meter hohen Wolfsschutzzaun geschützt gewesen. "Um von einem möglichen neuen Problemwolf sprechen zu können, müsste es zudem den Nachweis geben, dass er drei Monate resident ist, sprich: in der Region ein Revier anlegen will", so der Sprecher. Zurzeit gehe man davon aus, dass es sich um einen sogenannten Wanderwolf auf der Durchreise handelt.

Welcher Wolf tötete 2019 wo?

Neuer Wolf stammt aus Niedersachsen

GW 1430-M ist ein noch junges Tier, der im Frühsommer 2019 erstmals genetisch nachgewiesen wurde. Nach Informationen von Marcell Kaminsky von der Bürgerinitiative "Wolfsfreie Dörfer" Dithmarschen stammt er aus dem Rudel im niedersächsischen Göhrde. "Dieses Rudel ist für die Auslöschung der Mufflon-Bestände in der Region verantwortlich", beklagt Kaminsky.

