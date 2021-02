Kiel

Das Land Schleswig-Holstein verschickt seit Ende Januar intervall-mäßig Informationsschreiben an die rund 220.000 impfberechtigten Bürger über 80 Jahre. So soll sichergestellt werden, dass nicht binnen zwei Minuten alle Corona-Impftermine für die kommende Woche vergriffen sind. Doch auch die neue Variante des Landes startete nicht reibungslos.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein wollte am ersten Buchungstag eine sehr große Anzahl von Menschen "so früh wie möglich, so schnell wie möglich" einen Termin vereinbaren. Da alle Leitungen besetzt waren, kamen sie am Vormittag nicht durch.

Das Gesundheitsministerium weist deshalb darauf hin, dass jeder impfberechtigte Bürger einen Termin erhält. Stress und Eile seien bei diesem Verfahren nicht notwendig. Alle angeschriebenen Personen würden einen Termin erhalten.

Tipp für Senioren: Nur eine Person ruft mit dem Pin an, nicht alle Angehörigen

Die in dem Anschreiben vermerkte Telefonnummer steht seit dem 1. Februar montags bis samstags jeweils zwischen 8 und 18 Uhr zur Verfügung. Wer nicht telefonisch durchkommt, kann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anrufen.

Da die Anmeldung mit einem persönlichen PIN funktioniert, ist es auch nicht erforderlich, dass mehrere Angehörige parallel versuchen einen Termin für die angeschriebene Person zu buchen. Das führt im Zweifel nur zu längeren Warteschleifen an der Hotline.

Corona-Impfung: Terminvergabe hängt von der aktuellen Liefermenge ab

Nach Angaben des Landes sind mittlerweile 35.000 Schleswig-Holsteiner angeschrieben worden, 3911 haben bereits einen Termin für die Erst- und Zweitimpfung vereinbart.

Die Terminvergabe kann weiterhin nur auf Basis der aktuell bekannten Liefermengen erfolgen – dementsprechend werden viele Impfwillige zunächst nur einen Termin erhalten können, der im späten Frühjahr oder gar Frühsommer liegt.

Sollte mehr Impfstoff verfügbar sein, wird den Betroffenen telefonisch ein früherer Termin angeboten. Die über 80-Jährigen müssen hier nicht noch einmal tätig werden.

Impfportal www.impfen-sh.de ist weiter erreichbar

Das bestehende Internet-Portal unter www.impfen-sh.de wird weiterhin für alle anderen Gruppen der höchsten Priorisierung nach Bundesverordnung zur Verfügung stehen. Dazu zählen unter anderem Beschäftigte in der Pflege und in medizinischen Einrichtungen.

Das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein will informieren, wenn dort wieder Buchungen möglich sind. Auch telefonisch wird es dieser Gruppe möglich sein, Termine zu buchen. Für die Gruppe der über 80-Jährigen gilt das vereinfachte Buchungsverfahren per Telefon.

Weitere Fragen und Antworten zur Corona-Impfung in Schleswig-Holstein im Überblick:

Warum gibt es für Menschen älter als 80 Jahre ein besonderes Einladungswesen per Post?

Das Land Schleswig-Holstein hat die Ergänzung im Anmeldesystem vorgenommen, um älteren Menschen, eine Anmeldung zu erleichtern. Dabei wird auf das bestehende Buchungssystem zugegriffen, jedoch erhalten ältere Menschen eine telefonische Unterstützung und der Zeitraum wird deutlich entzerrt.

Wann werden die Schreiben an die Personen über 80 verschickt?

Ältere Menschen erhalten die Schreiben in mehreren Intervallen, gestaffelt nach Alter, beginnend mit der ältesten Gruppe, die auch das höchste Risiko trägt.

Die Versendung an die Gruppe 88 Jahre und älter erfolgte ab 28.01.2021 – der Postweg ist einzukalkulieren.

In geplant drei weiteren Gruppen werden die Menschen zwischen 88 und 80 Jahren im weiteren Verlauf angeschrieben. Der Zeitpunkt der Versendung wird abhängig von der Auslastung des Anmeldewesens und der Verfügbarkeit des Impfstoffes gesteuert.

Ab wann können die Angeschriebenen anrufen, um einen Impftermin zu buchen?

Ab dem 1. Februar können die Angeschriebenen über 88 Jahre unter der im Schreiben vermerkten Telefonnummer einen Termin buchen. Andere Personen können derzeit keine Termine buchen.

Wo müssen sie anrufen?

Über die Nummer, die in dem persönlichen Brief steht. Die Leitungen sind zwischen 8 und 18 Uhr, montags bis samstags, geöffnet.

Können Menschen älter als 80 Jahren noch Webseite impfen-sh.de und die 116117 als Anmeldemöglichkeit nutzen?

Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, können sich nur über die im persönlichen Anschreiben genannte Telefonnummer in dem vereinfachten Verfahren anmelden.

Das bestehende Internet-Portal unter www.impfen-sh.de wird weiterhin für alle anderen Personen der höchsten Priorisierung nach Bundesverordnung – beispielsweise Pflegekräfte − zur Verfügung stehen, sobald wieder mehr Impfdosen zur Verfügung stehen.

Welche Daten sollten am Telefon bereitgehalten werden?

Für die Anmeldung für Menschen 80 Jahre oder älter sollte folgende Angaben für den Anruf bereitgehalten werden:

• Namen und Geburtsdatum

• persönliche Identifikationsnummer (im Betreff des Anschreibens)

• Eine Telefonnummer für Rückfragen oder Terminänderungen

• Wenn möglich und vorhanden eine E-Mail-Adresse, an die wird eine Terminbestätigung (Impf-Ticket), Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung, sowie die Anschrift des Impfzentrums gemailt wird. (Diese Unterlagen sind auch in den Impfzentren vorhanden).

In welchen Zeitraum kann mit einem Impftermin gerechnet werden?

Da aktuell noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, wird der persönliche Impftermin eventuell weit ins Frühjahr oder Frühsommer hinein terminiert sein. Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, bemüht sich das Land, Termine vorzuziehen. Dazu soll, unter der von der Person angegebenen Rufnummer dann eine Kontaktaufnahme erfolgen.

Woher weiß das Land, welche Personen angeschrieben werden müssen?

Dies geht aus den Daten der Einwohnermeldeämter hervor, die dafür genutzt werden können und genutzt wurden.

Werde ich als Bewohner einer Pflegeeinrichtung auch angeschrieben?

Das ist nicht vorgesehen, da diese von den mobilen Impfteams aufgesucht werden. Sollten Personen in Pflegeeinrichtungen dennoch einen Brief erhalten, werden sie gebeten, mit der Einrichtungsleitung zu sprechen, die am ehesten erläutern kann, ob und wann die Impfung dort durch ein mobiles Team erfolgt, sofern sie noch nicht erfolgte.

Auch ambulante Pflegeeinrichtungen sollen von mobilen Impfteams aufgesucht werden, wenn die Impfungen in den stationären Pflegeeinrichtungen abgeschlossen sind.

Was muss auf einer Nordseeinsel oder Hallig beachtet werden?

Bewohner der Nordseeinseln und Halligen werden das Einladungsschreiben auch erhalten. Das Schreiben erhält jedoch den Hinweis, dass die Impfung der Nordseeinsel- und Hallig-Bewohnern im Rahmen von Impfaktionstagen vor Ort erfolgen können. Dazu erfolgen Abstimmungen mit den Gemeinden und den Ärzten vor Ort. Es wird rechtzeitig darüber informiert. Die angeschriebenen Bewohner können aber auch über den im Brief beschriebenen Weg einen Termin in den Impfzentren auf dem Festland buchen.