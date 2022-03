Kiel

In Schleswig-Holstein wächst die Armut. Um auf die Situation der Betroffenen – vor allem Kinder, Jugendliche, Senioren und Frauen – aufmerksam zu machen, hat sich in Schleswig-Holstein kurz vor der Landtagswahl ein neues Bündnis gegen Armut zusammengeschlossen. Die drei Landesverbände von Awo, Sozialverband und DGB fordern die Politik im Land und Bund zum Handeln auf. Das sei umso dringender, da der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen führt.

„Wenn schon die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, dann muss man endlich etwas für die Benachteiligten tun“, appellierte der Landesvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Alfred Bornhalm. „Wir als Bündnis fordern jetzt von der neuen Landesregierung als erstes den Ausbau der Kitas, damit Frauen stabil arbeiten können. Und wir fordern die Abschaffung der Kita-Gebühren.“

„In Kiel lebt jedes dritte Kind vom Sozialgeld“

Hintergrund sind aktuelle Zahlen: Jedes fünfte Kind lebt unter der Armutsgrenze oder ist von Armut bedroht, heißt es im neuen Sozialbericht der Landesregierung. „In Kiel lebt jedes dritte Kind vom Sozialgeld. Das belastet die Stadt, hat aber auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und zeigt, dass die Herkunft ungleich ist“, mahnt Wolfgang Baasch, Landesvorsitzender der Awo.

Laura Pooth, die im November den Vorsitz des DGB Nord übernommen hat, erklärt, warum die Armutsquote in Schleswig-Holstein im westdeutschen Vergleich am höchsten ist. „Hier werden die niedrigsten Löhne gezahlt: 21 Prozent aller Beschäftigten fallen unter die Niedriglohnschwelle und verdienen damit weniger als 2284 brutto im Monat. Wie soll man davon seine Familie ernähren?“ Ziel sei es, die Tarifbindung in Schleswig-Holstein wieder zu erhöhen, Minijobs umzuwandeln und unfreiwillige Teilzeitarbeit zu bekämpfen.

In Kombination mit den niedrigen Einkommen sei die finanzielle Belastung der Mieten in Schleswig-Holstein besonders hoch. „Die Mietbelastungsquote ist die Vierthöchste in Deutschland.“ Man müsse hierzulande durchschnittlich 21 Prozent des Einkommens für Mieten ausgeben. Deshalb plädiere das Bündnis für eine Mietpreisbremse.

Sorgen bereiten den drei Vorsitzenden die steigenden Preise ausgelöst durch den Krieg gegen die Ukraine. Das belaste eine Familie pro Monat mit 100 Euro Mehrkosten, zitiert Pooth Berechnungen der DGB-Ökonomen. „Das ist fatal. Deswegen brauchen wir alle Anstrengungen von der Landesregierung, die Menschen nicht in der Kälte stehen zu lassen.“

„Die Politik muss sehen, zu welchen sozialen Verwerfungen die Preissteigerungen führen können. Jemanden frieren zu lassen und mit der steigenden Inflation allein zu lassen, das geht nicht“, sagte Laura Pooth, neue Vorsitzende des DGB Nord. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die steigenden Heizkosten könnten dazu führen, „dass im Sommer der Ausflug der Familie wegfällt“, prognostiziert Baasch und Bornhalm sagt: „Wir erleben es hautnah. Bei uns melden sich mehr und mehr Mitglieder, die sagen, wir sind sehr stark belastet und jetzt kommen die steigenden Heizkosten hinzu.“ Das Gefühl benachteiligt zu sein, breite sich aus.

Betroffen sind neben Familien auch alte Menschen: „Die Altersarmut in Schleswig-Holstein ist hoch.“ Die Durchschnittsrente liege bei Frauen bei 700 Euro, bei Männern bei 1100 Euro. Bornhalm: „Etwas ist ins Rutschen geraten, das Problem wird größer.“