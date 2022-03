Neues Forschungsprojekt: Wie das Land Künstliche Intelligenz in Kiel fördert

Kiel

Wenn der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) fällt, schweben nicht selten die Worte Zukunft und Chance mit im Raum. Auch Schleswig-Holstein verspricht von der neuen Technologie viel. Sei es in der Medizin oder der Meereswissenschaft. Das neue Forschungsprojekt „KI@CAU Datencampus Kiel“ soll dabei ein wichtiger Meilenstein sein. Deswegen fördert das Land Schleswig-Holstein das Projekt mit zwei Millionen Euro.

„Mit dem Datencampus bündeln wir für den Hochschulstandort Kiel Wissen, Methoden und Kompetenzen rund um Daten und KI“, sagt Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei. Das sei wichtig, um „die Megatrends auch in Zukunft mitgestalten zu können.“

CAU und FH Kiel wollen eine virtuelle KI-Plattform entwickeln

Als technisches Herzstück entwickeln Forscherinnen und Forscher von CAU Kiel und der Fachhochschule Kiel eine virtuelle Daten- und KI-Plattform. An dem Projekt arbeiten vier sogenannte Tandems aus Informatikern und Wissenschaftlern aus anderen Fachdisziplinen. Die Tandems sollen moderne Datenanalyse- und KI-Methoden testen und deren Einsatz im Forschungsprozess der jeweiligen Disziplinen erproben.

„Bisher arbeiten wir in der Informatik oft nur mit Beispieldatensätzen, während in den Anwendungsdisziplinen häufig nicht die neusten Methoden der Informatik für die Datenverarbeitung genutzt werden“, sagt Professor Dirk Nowotka, der das Projekt mit verantwortet. „Aus der Zusammenarbeit beider Disziplinen werden ganz neue Einsichten in große Datenmengen möglich.“

KI kann bei der Verbesserung von Klimavorhersagen helfen

Ein potenzielles Gebiet sieht Nowotka zum Beispiel in den Meereswissenschaften. Großflächig erhobene Messdaten und satellitenbasierte Monitorings liefern große Datenmengen. Sie bieten laut Nowotka enorm viel Potenzial, etwa um Ozeanmodelle zur Verbesserung von Klimavorhersagen zu entwerfen oder die aktuellen Auswirkungen des Klimawandels noch greifbarer zu machen. Weitere Anwendungsbereiche sind in der Medizin, etwa bei biomedizinischen Bildgebungsverfahren oder in der KI-unterstützten Diagnostik.

Ebenfalls Gegenstand des Datencampus ist die Ausweitung auf die anwendungsorientierte Forschung. Hierbei setzt das Projekt insbesondere auf die langjährige Erfahrung der FH Kiel beim Technologietransfer in die Wirtschaft. „Die Anwendungsorientierung bringt einen äußerst sinnvollen Aspekt in den Datencampus“, sagt Professor Stephan Schneider, Projektleiter bei der FH Kiel. „Erst durch den Einsatz in der Praxis lässt sich die Nützlichkeit einer KI-Lösung bestimmen.“ Der Datencampus kooperiert unter anderem mit Geomar und dem UKSH.