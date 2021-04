Kiel

Teils müssen strengere Regeln in Schleswig-Holstein durch großzügigere ersetzt werden, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) festhält. Das Land „stelle sich nicht in den Weg“, hätte sich aber andere Regeln gewünscht.

Wieso gibt es kein „Click & Meet“ mehr?

Der Begriff fällt weg, die Registrierung bleibt: „Wir wissen, dass das Infektionsrisiko im Einzelhandel nicht hoch ist. Deshalb fordern wir bis zur Stufe von 100 nur noch eine Kontaktnachverfolgung, aber keine Terminvereinbarung mehr“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). „In der Praxis ändert sich dadurch fast nichts“, sagt Mareike Petersen, Geschäftsführerin vom Handelsverband Nord. „Es ist aber vielleicht für die Kunden etwas leichter nachzuvollziehen.“ Praktisch galt in Schleswig-Holstein schon längst, dass die Kunden sich nicht vorab registrieren müssen, sondern dies auch an der Ladentür machen können.

Verunsichern die neuen Regeln nicht die Kunden?

Die Stadt Kiel stellt in der Tat eine große Unsicherheit unter den Bürgern fest, auf welche Weise sie einkaufen dürfen. „Dazu laufen gerade sehr viele Nachfragen im Rathaus auf“, sagt Sprecherin Kerstin Graupner. Gleichzeitig entstehe mit Blick auf die Innenstadt der Eindruck, dass nur wenige die Möglichkeiten nutzen, die Geschäfte zu besuchen. Dabei könne man in Kiel mit einer Inzidenz von knapp über 80 mit dem Geschäft einen Termin vereinbaren, was aber auch auf Zuruf an der Ladentür möglich sei.

Was passiert ab einer Inzidenz von 100 in Schleswig-Holstein?

Dann greift das Prinzip „Click, Meet & Test“, wie Buchholz ankündigt. Unterhalb der Inzidenz von 100 reicht eine einfache Aufnahme der Kontaktdaten im Geschäft, darüber gilt der neue „Dreiklang“. „Wir wollen nach den Erkenntnissen, die wir aus dem Expertenkreis gewonnen haben, unser Szenario anpassen, weil wir durch das neue Infektionsschutzgesetz bis zu einem Inzidenzwert von 150 eine neue Kategorie bekommen: Click, Meet & Test“, sagt Buchholz. Der Einzelhandel dürfe dann auch in Schleswig-Holstein oberhalb eines Inzidenzwertes von 100 die Tür für Kunden öffnen, die einen Termin gebucht haben, einen negativen Test vorweisen und ihre Daten hinterlassen.

Wo gelten die neuen Regeln?

In Plön, ebenso wie in Nordfriesland oder Flensburg bleiben die Geschäfte normal geöffnet, sie dürfen nur nicht zu voll werden (eine Person je zehn Quadratmeter bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, darüber etwas weniger). In Kiel und Neumünster sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Segeberg gilt die einfache Kontaktaufnahme beim Betreten des Geschäfts. „Click, Meet & Test“ kommt bisher nur für den Kreis Herzogtum Lauenburg infrage, der oberhalb der 100er-Inzidenz liegt.

Welchen Test muss man vorweisen?

Fest steht: Es ist beim Betreten eines Geschäfts ein „bescheinigter negativer Corona-Test“ erforderlich, so das Wirtschaftsministerium. Dieser dürfe nicht älter als 24 Stunden sein. Der Handelsverband sieht zwar etwas mehr Spielraum durch die neuen Regeln, ist aber nicht begeistert, wie Petersen sagt: „Die Erfahrungen aus Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Test Voraussetzung ist, zeigen, dass dann kaum einer mehr kommt.“

Was ist beim Homeoffice verschärft worden?

In das neue Infektionsschutzgesetz ist auch eine schärfere Homeoffice-Pflicht aufgenommen worden. Der DGB Nord begrüßt das: „Damit wird die Verpflichtung der Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, erneut gestärkt“, sagt Vize-Vorsitzender Ingo Schlüter. „Angesichts der weiterhin hohen Inzidenzen sollten Beschäftigte dieses Angebot möglichst annehmen. Allerdings: Wer nicht zu Hause arbeiten kann, darf auch nicht gezwungen werden.“ Es dürfe auch keine Sanktionen geben, wenn die Beschäftigten keine Gründe nennen.

Und was sagt die Wirtschaft zur Homeoffice-Pflicht?

„Neu ist, dass auch Beschäftigte, sofern sie keine triftigen Gründe angeben können, dieses Angebot annehmen müssen“, stellt Julia Körner, Vize-Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel, fest. Viele Unternehmen schafften zuverlässig Möglichkeiten des dezentralen Arbeitens. Das Angebot werde aber „arbeitnehmerseitig nicht so angenommen, wie es sich die politischen Entscheidungsträger wünschen“. Jetzt stehen Körner zufolge nicht nur Unternehmen, sondern auch Beschäftigte in der Pflicht. Einige Unternehmen seien aber verunsichert, so die IHK-Chefin.

Was wird nun aus den Modellregionen in Schleswig-Holstein?

Niedersachsen hat bereits reagiert und die dort geplanten Modellprojekte abgesagt. Bei einer Inzidenz oberhalb von 100 verbietet das neue Infektionsschutzgesetz dies ohnehin. In Schleswig-Holstein liegen die vorgesehenen Regionen aber noch deutlich unter der 100er-Inzidenz. Sollten die Werte steigen, müssten die Versuche abgebrochen werden, wie Buchholz erklärt.

Wann gelten die neuen Regeln?

„Die Regelungen aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz greifen auch in Schleswig-Holstein mit Inkrafttreten“, sagt Frank Zabel, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel. Dies wird schon am Freitag sein. „Derzeit wird der sogenannte 100er-Erlass überarbeitet, dabei geht es um ergänzende Maßnahmen“, sagt der Sprecher.