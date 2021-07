Kiel

Das Bildungsministerium hat am Dienstag den Schulen mitgeteilt, welche Regeln nach den Sommerferien für Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein gelten sollen. Es soll nach den Ferien mit Präsenzunterricht im „echten Regelbetrieb“ weitergehen und auf die bislang geltende Kohortenregelung verzichtet werden.

„Die Pandemie hat den Kindern und Jugendlichen in den vergangenen anderthalb Jahren viel abverlangt und sie haben sich sehr diszipliniert und solidarisch verhalten. Jetzt ist es Zeit, dass ihre Bedürfnisse wieder mehr in den Blickpunkt rücken“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Der Corona-Reaktionsplan, der bislang je nach Sieben-Tage-Inzidenz festlegte, dass Schulen beim Überschreiten bestimmter Schwellenwerte in den Distanz- oder Wechselunterricht gehen mussten, fällt weg. Laut Prien kommt es aber wesentlich darauf an, das Infektionsgeschehen sorgsam zu beobachten. Neben der Inzidenz könnten künftig bei der Entscheidung über Schulschließungen andere Faktoren wie die Zahl schwerer Krankheitsverläufe berücksichtigt werden.

Muschinski schockiert über Abschaffung des Kohortenprinzips

Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen zeigte sich am Dienstag „schockiert und entsetzt“ über die Abkehr von den Kohorten und das Ende des Stufenplans. Es werde mit der Sicherheit und der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler gespielt, kritisierte der Vorsitzende Thorsten Muschinski. Angesichts einer zu befürchtenden vierten Corona-Welle im Herbst hätten aus seiner Sicht alle bisherigen Regelungen etwa einen Monat aufrechterhalten werden müssen.

Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht und regelmäßige Tests werden nicht gleich abgeschafft. Das hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bereits vor den Ferien angekündigt. Schüler und Elternvertreter der weiterführenden Schulen erachten das ebenfalls als sinnvolle Bausteine, um den Präsenzunterricht sicherzustellen.

„Um für alle Beteiligten ein sicheres Ankommen im neuen Schuljahr zu gewährleisten bleibt es in den ersten drei Wochen des Schuljahres bei der Maskenpflicht in Innenräumen“, so Prien.

Im Freien – also beispielsweise auf dem Schulhof – müssen die Kinder keine Maske mehr tragen. Dann sollen sie aber möglichst Abstand voneinander halten. Im Schulgebäude gibt es Ausnahmen für lange Klausuren, Referate, den Sportunterricht oder die Mensa, wenn eine Distanz von 1,5 Meter eingehalten werden kann. In den ersten drei Wochen müssen alle, die noch nicht geimpft oder genesen sind, sich zudem weiterhin zweimal wöchentlich auf Corona testen.

Ministerin mahnt Urlaubsrückkehrer, sich an Quarantäneregeln zu halten

Die Ministerin betonte, dass es für die Schulgemeinschaft von großer Bedeutung sei, dass sich Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten gewissenhaft an die geltenden Vorgaben zur Quarantäne halten. „Familien mit Schulkindern sollten sich in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag testen lassen und bei den geringsten Krankheitssymptomen einen Arzt aufsuchen und nicht in die Schule kommen.“

Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht ist weiterhin möglich – vor allem für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen oder mit besonders gefährdeten engen Verwandten. Das geht aber nicht mehr so formlos wie zuletzt. Die Beurlaubung muss beantragt und bewilligt werden. Sie soll längstens für einen Monat ausgesprochen werden und mit einem Konzept für Distanzlernen verkoppelt werden.

Das Ministerium wies darauf hin, dass die Beschaffung von mobilen Luftfiltern für Klassen an strenge Vorgaben des Bundes geknüpft sind. Zum einen sind sie nur für Einrichtungen mit Kindern unter 12 Jahren vorgesehen, die sich nicht impfen lassen können. Zum anderen soll die Förderung nur fließen, wenn es sich um Räume handelt, die eine eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit haben.