Kiel

"Gerade in den ersten zwei Wochen nach Rückkehr aus den Ferien schützt eine neu gebildete Kohorte möglicherweise noch nicht ausreichend", heißt es in einem Info-Schreiben des Bildungsministeriums, das am Freitag an die Schulen im Land ging und kommende Woche an die Eltern verteilt werden soll.

Nach den Ferien soll an den Schulen wieder Präsenzunterricht laufen. Das Bildungsministerium setzt dabei auf das sogenannte Kohorten-Prinzip. Das heißt, die Schüler sollen in möglichst kleinen, gleichbleibenden Gruppen unterrichtet werden, in denen unter den Kindern und Jugendlichen keine Abstandsregeln gelten. Eine Kohorte kann dabei größer als der Klassenverband sein, weil sich Schüler beispielsweise innerhalb ihres Jahrgangs in Kursen in Wahlpflichtfächern oder dem Ganztagsangebot durchmischen.

Anzeige

Kohorten sollen sich erst etablieren

"Das Kohortenprinzip muss aber erst einmal anlaufen", erklärt Ministeriumssprecher David Ermes. Im Urlaub hätten die Kinder schließlich nicht nur Kontakt mit Menschen aus ihrer Lerngruppe gehabt. Deswegen spricht das Ministerium die "dringende Empfehlung" aus, in den ersten beiden Unterrichtswochen eine Maske zu tragen. Pflicht sei das aber nicht.

Weitere KN+ Artikel

Insbesondere für die Laufwege in der Schule, in Pausenräumen und auf dem Schulhof sei ein Mund-Nasen-Schutz empfehlenswert. "Das gilt ausdrücklich auch für den Unterricht", steht im Elternbrief. Das Masken-Gebot gilt nicht für Erst- bis Sechsklässler. "Für die Kleinen ist das nicht zumutbar", so der Sprecher. Sollten Kinder aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen dürfen, sollen ihre Eltern sich über Alternativen wie ein Face-Shield informieren.

Eltern müssen Belehrung unterschreiben

In dem Schreiben belehrt das Ministerium die Eltern zudem über geltende Regeln für Reiserückkehrer und weist noch einmal auf Hygieneregeln wie die Husten-Nies-Etikette hin. Sie sollen mit einer Unterschrift bestätigen, dass sie die Belehrung zur Kenntnis genommen haben. Laut Ermes wird der Brief den Schulen auch auf Türkisch, Arabisch und Englisch zur Verfügung gestellt, damit auch Familien mit geringen Deutschkenntnissen die Informationen verstehen können.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.