Neufelderkoog

Auf dieses Urlaubserlebnis hätte eine Familie aus Hessen gut verzichten können: Ihr Junge musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

Der Fünfjährige spielte am Montag gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Gelände eines Ferienhofes in der Straße Neufelderkoog. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hob der Junge vermutlich einen heruntergefallenen Kohlkopf auf und wollte diesen wieder auf das sich in Betrieb befindliche Förderband legen. Dabei geriet der Arm in das Förderband und wurde dort festgeschlungen.

Anzeige

Der Junge zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte konnten den Arm aus der Förderanlage befreien.

Weitere KN+ Artikel

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.