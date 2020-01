Dreieinhalb Jahre nach dem tödlichen Badeunfall eines sechsjährigen Jungen in einem Freibad in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) müssen sich ab Mittwoch (8. Januar 2020) fünf Angeklagte in einem mehrtägigen Strafprozess wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Neumünster verantworten.