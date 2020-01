Eine Ehrung und ein besonderer Dank

Kronshagen

Ein neues Jahr bringt auch neue politische Entscheidungen, und so stellte Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) bei seinem Ausblick auf 2020 einen Punkt in den Mittelpunkt: Nachhaltigkeit. Diese sei beim Umgang mit den Finanzen der Gemeinde ebenso gefragt wie bei künftigen Baumaßnahmen. "Wir sollten darauf achten, nicht jeden grünen Fleck zu bebauen, um den Charme dieser Gemeinde zu erhalten", sagte Sander.

Im Sommer soll der Investor für die Ortskern-Nordseite gefunden sein

Gleichzeitig ist das Thema Bauen in diesem Jahr weiterhin eines der prägendsten in der Gemeinde. Neben Investitionen in die kommunale Infrastruktur aus Kita, Schule und Sport schreite auch die Entwicklung des neuen Ortskerns voran, sagte Sander. Die Baumaßnahnem auf der Südseite laufen, im Sommer soll klar sein, mit welchem Investor auf der Nordseite gebaut wird. "Dann wollen wir möglichst schnell Baurecht schaffen", sagte Sander.

Neben dem Blick in die Zukunft dient der Neujahrsempfang stets dazu, besonderes Engagement in der Gemeinde zu ehren. Einstimmig fiel in diesem Jahr die Wahl auf Silke Umlauff, die in den vergangenen Jahren mit zahlreichen sozialen und kulturellen Aktionen das Geschehen in Kronshagen bereichert hatte.

Silke Umlauff engagiert sich in vielen Bereichen

"Mit ihr ist in Kronshagen wohl jeder schon einmal in Kontakt gekommen", sagte Bürgervorsteher Bernd Carstensen. Ob im Rat für Kriminalitätsverhütung, als Organisatorin des Singfestivals, des Offenen Gartens, eines gemeindeumfassenden Flohmarkts oder als Akteurin im alljährlichen Ferienspaß - Umlauff wirkt in vielen Bereichen und sammelt so auch Spenden für die Feuerwehr, Verbände oder Kulturarbeit in der Gemeinde.

"Es sind viele wunderbare und schöne Projekte", sagte Umlauff. Ohne ihre Unterstützer und ihre Familie seien diese aber nicht möglich. Durch das gemeinsame Engagement entstehe ein Wir-Gefühl in der Gemeinde. "Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig", sagte sie.

Dank an DHL-Paketbote Arne Frahm

Keine Ehrung aber einen besonderes Dank sprach Bürgervorsteher Carstensen am Mittwochabend einem stillen Helden des Alltags aus. DHL-Paketbote Arne Frahm wollte am 16. August ein Paket ausliefern. Ziel war der Kindergarten in der ehemaligen Brüder-Grimm-Schule. Kurz zuvor war dort der Feueralarm ausgelöst worden, Erzieher, Mütter und Kinder hatten das Gebäude verlassen.

Frahm traf daher niemanden im Gebäude an, ging in den ersten Stock und bemerkte, dass die geschlossene Herdabdeckung vor sich hinkokelte und der Feuermelder lief. Daraufhin schaltete er den Herd aus, öffnete die Herdabdeckung, schaltete den Feuermelder aus und hinterließ noch eine Nachricht: "Hallo, es war offen, der Rauchmelder heulte, ... habe den Herd ausgemacht und Fenster auf. Paket steht am Eingang... Lieben Gruß, Frahm, Post AG."

Auf die Berichterstattung durch KN-online folgte ein bundesweites Medienecho. Über das Ausmaß zeigte sich Frahm damals überrascht. Er habe doch nur seinen Job gemacht. So sieht er es auch heute noch. „Ich empfinde es nach wie vor definitiv als selbstverständlich. Ich habe ja im Grunde nur einen Rauchmelder ausgemacht“, sagte Arne Frahm im Gespräch mit KN-online. Und wenn man dies in einer Kita mache, hinterließe man eben auch eine Nachricht. Daher habe er den Zettel geschrieben. „Dass eine so normale Sache solche Wellen schlägt, ist schon etwas ernüchternd. Dennoch freue ich mich über die Anerkennung, und dass ich etwas Gutes tun konnte. Es zeigt einem, dass man nicht ganz verkehrt unterwegs ist“, sagte Frahm.

Mediale Anfragen lehnte Arne Frahm ab

Anfragen von TV-Sendern, in ihren Jahresrückblicken aufzutreten, habe es durchaus gegeben, sagte Frahm. Er habe alle abgelehnt, die Einladung zum Kronshagener Neujahrsempfang aber gerne angenommen. „Hier tauche ich natürlich gerne auf, und möchte mich dem Dank der Leute nicht verschließen.“

Dass es zu seinem Einsatz in Kronshagen kam, war eher dem Zufall geschuldet. Denn eigentlich arbeitet Frahm im Lübecker Raum, er half in der Kieler Umlandgemeinde lediglich aus. Durch die überregionale Berichterstattung wurde der Paketbote in den vergangenen Monaten von zahlreichen Kunden immer wieder auf die Geschichte aus Kronshagen angesprochen. „Natürlich ist es schön, wenn man erkannt wird, und es tut auch ein bisschen gut. Aber wenn fast täglich ein bis zwei Stunden dafür draufgehen, die gleiche Geschichte zu erzählen, ist das eben die andere Seite der Medaille“, sagte Frahm.

Ein Stern, der den Namen Kronshagen trägt

Eine Überraschung für alle Beteiligten hatte am Mittwochabend Jens Mittag, Schulleiter des Deutschen Gymnasiums für Nordschleswig in Apenrade, parat. Mittag überbrachte seine Grußworte wie immer in Gedichtform - dieses Mal mit einer Abwandlung von Heinrich Heines "Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland" - und präsentierte am Ende ein Zertifikat eines von nun an nach Kronshagen benannten Sterns. Im unendlichen All kennt man die Gemeinde nun also auch.

Der Kronshagener Neujahrsempfang im kommenden Jahr wird auch im Zeichen der 750-Jahr-Feier der Gemeinde stehen. Den Termin für die Feierlichkeiten verkündete Bürgervorsteher Bernd Carstensen. Zwischen dem 29. April und dem 9. Mai werde die Gemeinde das Jubiläum "haushaltsbudgetfähig abfeiern", sagte Carstensen mit einem Augenzwinkern.

Immer Informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.