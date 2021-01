Neumünster

Zwei Menschen sind in Neumünster gestorben, nachdem ein von der Straße abgekommenes Auto am späten Mittwochabend in eine Gruppe von Fußgängern geprallt ist. Warum der Fahrer eines VW Golfs von der Fahrbahn abkam sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Er prallte in der Höhe der Einfelder Schanze kurz hinter dem Ortseingang mit seinem Auto zunächst gegen einen Baum und zwei Betonpoller und rutschte anschließend in die Gruppe, die dort zu Fuß unterwegs war. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort mehrere Stunden im Einsatz.

Mit einem Kran musste das Auto aus dem Graben gezogen werden. Quelle: Danfoto

Ein Mann und eine Frau starben dabei. Eine weitere Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer blieb nach den ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt.

Von RND/lno