Neumünster

Erster Spatenstich für ein neues Großbauprojekt: Das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge erweitert in Neumünster mit dem symbolträchtigen Titel „Weltflecken“ seine Einrichtung in den nächsten zehn Jahren auf 1000 Plätze und nimmt dafür kräftig Geld in die Hand. Das federführende Gebäudemanagement des Landes (GMSH) schätzt die Gesamtinvestition auf 120 Millionen Euro. Für zunächst 17 Millionen Euro wird seit Montag in einer Baulücke eine neue Erstanlaufstelle für Schutzsuchende gebaut. Ein vier-, ein zwei- und ein einstöckiges Gebäude gruppieren sich laut Entwurf des Hamburger Architektenbüros BPV wie ein Dreieck um einen Innenhof. Bis zu 180 Neuankömmlinge sollen dort in den ersten Tagen während der Aufnahme einen geschützten Ort finden, an dem sie sich frei bewegen können, ohne zunächst mit den übrigen Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt zu kommen. Neben einer eigenen Quarantänestation gibt es auch Räume für Verwaltung, Polizei und ärztlichen Dienst. Der Neubau soll Ende 2023 fertig sein.

Erster Spatenstich in Neumünster für ein neues Haus der Erstaufnahmeeinrichtung: Frank Eisold (GMSH), Dirk Gärtner (Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge), Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, Oberbürgermeister Tobias Bergmann und Projektleiterin Susanne Scholz. Quelle: Frank Peter

„Die Menschen, die zu uns kommen, sollen künftig einen guten, vielleicht sogar besseren Aufenthalt haben“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Es geht nicht darum, dass es mehr Menschen werden, sondern dass das ehemalige Kasernengelände zum Campus wird.“ Medizinisch, bei der Verpflegung und auch bei ersten Integrationsmaßnahmen gebe es eine Menge Verbesserungsbedarf, „und mir ist wichtig, dass es hier künftig eine Station für Frauen gibt“.

Ob die Millionen-Investition politisch so zu verstehen sei, dass sich das Land auf einen weiteren Zustrom an Flüchtlingen in den kommenden Jahre einstellt? „Der internationale Migrationsdruck ist sehr hoch“, sagte Sütterlin-Waack mit Blick auf Afghanistan und die brisante Situation an der polnischen EU-Außengrenze zu Belarus. „Damit das Land jederzeit flexibel auf die sich verändernden Lagen reagieren kann, machen wir es inhaltlich und räumlich fit für die Zukunft.“

Land will die Aufnahmekapazität auf 4000 Betten steigern

Nach Angaben eines Sprechers kann Neumünster derzeit theoretisch bis zu 850 Menschen aufnehmen. „Die Zahl wird aber durch die Isolations- und Quarantänebereiche reduziert, in denen ständig Zimmer beziehungsweise Betten freibleiben, weil wir keine gesunden Menschen dort unterbringen.“ Zudem bringe man Familien in Mehrbettzimmern unter, ohne dass alle Betten belegt sein müssten. „Einer vierköpfigen Familie in einem Sechsbett-Zimmer werden nicht, um die Kapazität optimal auszunutzen, noch zwei alleinstehende Männer zugeteilt.“ Die faktische Kapazität der Landesunterkunft betrage derzeit also 650 Personen. Sonntagabend wohnten in der Landesunterkunft 433.

Innenministerin Sütterlin-Waack verwies darauf, dass das Land mit den Einrichtungen in Neumünster, Boostedt, Bad Segeberg und Rendsburg derzeit über eine Belegungskapazität von 2350 Plätzen verfüge. Nach dem Ausbau in Neumünster würden es 2700 sein: Die theoretische Aufnahmekapazität steige dann gerundet von 3600 auf 4000 Betten. Der Sprung zwischen Theorie und Praxis hat mehrere Gründe: Neben der erwähnten organisatorischen Raumbelegung geht es unter anderem um das einzusetzende Personal – und nicht zuletzt um politische Vereinbarungen mit den jeweiligen Standortgemeinden.

Neumünsters Bürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hob hervor, dass ein erster Spatenstich stets für Aufbruch stehe. Eine 120-Millionen-Euro-Investition sei für die Stadt wichtig. Es gehe aber auch darum, Menschen in Not einen sicheren Hafen zu bieten – und an dieser Stelle bis zu 550 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Nach GMSH-Angaben sollen auf dem weitläufigen Areal drei neue Wohngebäude mit jeweils 108 Plätzen gebaut werden, ein Multifunktionsgebäude mit Schulräumen für die Kinder- und Erwachsenenbildung, Freizeitbereichen und Verwaltung. Darüber hinaus wolle man ein Kantinenhaus mit Küche und zwei Speisesälen errichten – sowie ein Büro- und Verwaltungsgebäude.

Landesamtsdirektor Dirk Gärtner sprach davon, dass das Land mit dem sogenannten Ankunftshaus erstmals ein für die Aufgabe maßgeschneidertes Gebäude erhalte, um „Zuwanderung in Würde und Sicherheit“ zu gestalten – und ein Kompetenzzentrum für Ankunft, Verteilung und Rückkehr.