Unmut über dreitägigen Busfahrer-Streik

Neumünster

Stillstand in Neumünster: Mit einem mehrtägigen Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Busverkehr lahmlegen und im laufenden Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Betroffen davon seien am Dienstag ab Betriebsbeginn die Busse der Stadtwerke Neumünster Verkehr (SWN), kündigte die Gewerkschaft an.

Der Warnstreik der Busfahrer in Neumünster soll bis zum Betriebsschluss am Donnerstag dauern. Aufgerufen seien gut 100 Fahrer. Ersatzverkehr wird es nach Angaben eines Sprechers nicht geben. Es sei in den kommenden Tagen zudem mit weiteren Protestaktionen zu rechnen. Laut Verdi werden diese jeweils am Vortag angekündigt.

Vorwürfe gibt es auf beiden Seiten

„Wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt, dann bewegt sich in Neumünster auch nichts“, sagte Frank Schischefsky, Pressesprecher von Verdi Nord.

Die Gegenseite wies diesen Vorwurf allerdings entschieden zurück: „Dass wir uns nicht bewegt haben, stimmt nicht“, entgegnete Wilfried Kley, Verbandsgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands. Man habe in der letzten Verhandlungsrunde nicht nur Nein gesagt. Details könne er allerdings nicht nennen, da beide Seiten Stillschweigen vereinbart hätten. Kley hält deswegen einen dreitägigen Streit für überzogen und unverhältnismäßig: „Man trifft die Bürger damit sehr.“

Ähnlich äußerte sich die Leiterin der SWN-Verkehrsabteilung, Sonja Kessal. Man habe sich zu weiteren Verhandlungen bereit erklärt. Der Streik sei nicht nachvollziehbar. Das Unternehmen befördert nach eigenen Angaben zwischen 8.000 und 10.000 Menschen pro Tag.

Darum geht es bei den Verhandlungen

Dem Vernehmen nach hat der Kommunale Arbeitgeberverband für dieses Jahr 1,8 Prozent mehr Geld angeboten und für nächstes Jahr 1,3 Prozent. Verdi verlangt 2,06 Euro mehr in der Stunde für 2020. Dies soll einheitlich für alle acht Tarifgruppen gelten. Laut Arbeitgeberverband würde das ein Plus von 14 Prozent oder 349 Euro im Monat bedeuten. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Die Verhandlungen sollen am 7. Februar 2020 in Flensburg fortgesetzt werden.

Protestmarsch in Neumünster geplant

Am Mittwoch planen die Busfahrer in Neumünster einen Protestmarsch. Laut Streikleiterin Sabine Flechtner ziehen die Busfahrer ab 9 Uhr vom Betriebsgelände vor das Rathaus Neumünster.

Mit von der Partie wird auch Busfahrer Andreas Hirt sein. „Ich wünsche mir, dass die kapieren, dass wir Facharbeiter sind und keine Hilfsarbeiter. 100 oder 120 Euro im Monat mehr, das wäre ja schon mal was.“

Auch Schulen sind vom Busfahrer-Streik betroffen

Trotz der zu erwartenden Einschränkungen sieht man in der Stadt dem Streik vorsichtig gelassen entgegen. Vor allem für Berufspendler und Schüler werden die kommenden Tage eine Herausforderung werden. An der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld etwa verlief bereits der letzte Streiktag am 14. Januar zwar ohne größere Probleme, jedoch hauptsächlich, da der Ausstand im Vorfeld länger angekündigt war.

„Nun haben wir eine kürzere Vorlaufzeit und müssen damit flexibel umgehen“, klagte Schulleiter Thore Schwilp. Er wollte so schnell wie möglich per Rundmail das Kollegium und die Elternbeiräte informieren. „Es kann aber natürlich sein, dass Schüler trotzdem zu spät kommen werden.“ Er habe durchaus Verständnis für die Interessen der Busfahrer, sagte Schwilp. „Ich finde aber dennoch, dass es mit den Kindern die falschen trifft.“

Auch an der Elly-Heuss-Knapp-Schule konnte über den Streik lediglich informiert werden. „Der Streik betrifft uns natürlich, doch es ist nicht die Aufgabe von Schule, die Schüler rechtzeitig in den Unterricht zu bekommen, da muss man sich, wie auch bei extremen Wetterlagen, selbst anderweitig organisieren“, sagte Schulleiter Jörg Leppin. Wer allerdings glaubhaft nachweisen könne, dass er aufgrund des Busausfalls nicht rechtzeitig erscheinen konnte, werde entschuldigt.

Nach Gerüchten könnten Streiktage in Kiel folgen

Ein Gerücht aus Arbeitgeberkreisen, wonach der Streik am Freitag und Sonnabend auch auf Kiel ausgeweitet werden soll, wollte die Gewerkschaft nicht bestätigen.

„Die Tarifkommission fällt solche Entscheidungen von Tag zu Tag, daher können wir jegliche Dinge, die da kommen mögen, erst am Vortag ankündigen“, sagte Schischefsky.

Mehr aktuelle Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.