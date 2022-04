Kiel

Der ÖPNV-Sparfahrschein, das sogenannte Neun-Euro-Ticket, wird in Schleswig-Holstein voraussichtlich Ende Mai online bei der Nahverkehrsgesellschaft (NAH.SH) und offline an den Fahrkartenautomaten erhältlich sein. Das teilte NAH.SH-Geschäftsführer Arne Beck unserer Zeitung mit. Das Ticket soll wie berichtet erstmals im Juni im gesamten Nahverkehr in Deutschland – Bahn, Bus, S- und U-Bahn – gelten.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Ticket auf den Weg zu bringen“, sagt Beck. Inzwischen seien auch zahlreiche Details geklärt. Die Monatskarte wird auch im Juli und August weiter erhältlich sein und gilt nur für die zweite Klasse und für Menschen. Für Hunde gelten die bisherigen Beförderungsbedingungen. Auch für Fahrräder muss das übliche Zusatzticket gelöst werden.

Bestehende Zeitkarten können als Neun-Euro-Ticket genutzt werden

Wer bereits eine Monatskarte, ein Job- oder ein Semesterticket besitzt, kann die Hände in den Schoß legen. Er kann seine Zeitkarte als Neun-Euro-Ticket nutzen und erhält später eine Entschädigung für den meist höheren Kaufpreis. Wann wie viel Geld auf welchem Weg erstattet wird, ist noch unklar. Geprüft wird auch noch, ob das Neun-Euro-Ticket in Bussen verkauft werden kann.

„Das Ticket ist eine tolle Gelegenheit, den Nahverkehr einfach einmal auszuprobieren“, betont Beck. Das gelte auch für Fernreisen. Wer weiter weg will, sollte allerdings ordentlich Zeit und Kondition mitbringen. Beispiel Berlin: Wer Anfang Juni mit dem Sparticket von Kiel in die Bundeshauptstadt will, darf nicht in den schnellen ICE einsteigen, sondern muss mit Regionalzügen über Lübeck, Bad Kleinen, Bützow und Güstrow fahren.

NAH.SH-Geschäftsführer rät, Stoßzeiten zu meiden

Beck mahnt die Spar-Fahrer zudem, nicht parallel mit den Berufspendlern frühmorgens und nachmittags zu reisen. Am Wochenende sollten touristische Hotspots wie Sylt oder die Lübecker Bucht gemieden werden. „Zu bestimmten Zeiten und auf bestimmten Strecken kann es wirklich sehr, sehr voll werden.“ Wer ganz entspannt reisen wolle, solle nicht dann fahren, wenn es alle anderen auch tun.

Die Mahnung ist schon deshalb berechtigt, weil NAH.SH wegen der ausgelasteten Gleise und des Zugmangels (ab Juni dürften alle Züge bundesweit im Einsatz sein) kaum zusätzliche Kapazitäten auf die Schiene bringen kann. Kleine Ausnahme: Auf der Sylt-Strecke soll ein Doppelstock-Zug fahren und so mehr Menschen auf die Insel bringen.

