Geesthacht

"Wir wissen die Brandursache bisher nicht, ermitteln in alle Richtungen, aber Brandstiftung scheint am wahrscheinlichsten", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg am Montag auf Nachfrage. Die Klärung der Brandursache können mehrere Wochen dauern.

Die Kies-Laster waren auf einem Hofgelände unter freiem Himmel in der Nacht zum Sonntag ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1,4 Millionen Euro.

Von dpa/RND