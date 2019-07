Mit neun Millionen Euro aus einem Förderprogramm können Kommunen in Schleswig-Holstein im Jahr 2019 Feuerwehrhäuser modernisieren, erweitern oder neu bauen. Die gesamte Investitionssumme beträgt mehr als 78 Millionen Euro, wie Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Donnerstag in Kiel sagte.