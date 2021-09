Kiel

Das ist vermutlich die längste Schlange, die je vor dem Kieler Max Nachttheater gestanden hat. Gut 80 Meter dürfte die Menschenreihe locker messen, die sich am Freitag gegen 23.30 Uhr im Schneckentempo auf den Einlass zubewegt. „Grand Opening – We are back!“ Die Massen strömen. Endlich wieder Party, Disco, ohne Maske, im 3G-Modus. Thank god it’s Friday!

Drüben an der Hauswand knallt ein Korken, Sekt schäumt aufs Pflaster, fünf junge Frauen jauchzen laut. Kurz vorm Max warten sie geduldig. Schon Meter vor der Tür die Smartphones mit den digitalen Impfnachweisen längst gezückt, viele halten zerknitterte Blätter mit dem aktuellen Testergebnis in der Hand. „Ihr in der Schlange hier vorn, bitte die Masken auf!“, ruft ein Ordner. Mit Händen ist die Vorfreude greifbar. Doch die Männer am Einlass kontrollieren akribisch.

Im Max ist die Tanzfläche durchgängig voll

Drinnen deutlich weniger Gedränge als erwartet. Doch der Dancefloor ist voll, auch auf der Bühne tanzen welche. Rund 500 Gäste seien das wohl gerade, schätzt Max-Geschäftsführer Henning Puls, der zum Restart den Rummel in seinem Laden sichtlich genießt. Bis zu 1500 dürften rein, aber das würden sie heute auf keinen Fall ausreizen. Sie hätten sich eine gefühlte Grenze gesetzt, wann es voll genug sei, „nach bestem Wissen und Gewissen“. Rund 500 Karten, so Puls, seien im Vorverkauf weggegangen.

„Wo sind die Hände geblieben? Könnt ihr das noch?“, ruft DJ Florian Hinz, der „House, Charts & Classics“ aus den Boxen pumpt. „Und wir fangen an zu klatschen: one, two three, four!“ Machen sie. Fünf Jungs zwischen Floor und Bar packen sich forsch an den Schultern, tanzen kurz im Kreis. Bellinis „Samba De Jainero“ lässt ein paar Mädels mit strahlendem Lächeln zum tanzenden Pulk hüpfen, eingehüllt von Kunstnebelschwaden.

Ana Milena hat etwa eine Stunde angestanden

Nahe der Bar sitzt Ana Milena Mandic mit einer Freundin. Seit einer Stunde sei sie da, etwa so lange habe sie auch vorher draußen angestanden. Damit gerechnet, dass es voll werden würde, habe sie schon. Eine der ersten im Club war gegen 22.30 Uhr Akosva Rosenbach. Auch für die Kielerin, die kommenden Mittwoch 19 wird, ist es die erste Party seit anderthalb Jahren – sie strahlt! „Jetzt werde ich wohl erst mal jedes Wochenende losziehen.“ Impfen lassen wolle sie sich aber zunächst noch nicht.

„Es ist genau null Uhr, Sabine hat Geburtstag!“, verkündet DJ Hinz und spielt ein Kindergeburtstagslied. Nur zehn Minuten habe er gebraucht, um ins Max zu kommen, sagt Gerald Graff, der mit Samanta, Alexander und Chereyne unterwegs ist. Die Vier hätten ihre Tickets im Vorverkauf geordert, da habe es eine Extra-Schlange gegeben, erzählt Gerald, und schon hat das Getümmel die Vier wieder verschluckt.

Erst mal Einlassstopp im Luna Club nach Mitternacht

Eine Bierflasche kullert über einen Scherbenteppich die Bergstraße runter, vorbei an einem fetten Pulk, der sich vorm Luna Club geformt hat. 40 Minuten nach Mitternacht, Maske trägt hier keiner. „Cooles Timing“, frotzelt zur Begrüßung Luna-Betreiber Marc Wolf, dem die Freude über die Wiedereröffnung ein Dauerlächeln ins Gesicht gemalt hat. „Wir machen gerade Einlass-Stopp.“ Rund 300 Leute seien jetzt drin.

Die Tanzfläche brodelt im Luna-Keller, obwohl derart dicht gedrängt kaum Platz ist. Techno bollert aus den Boxen. Ein paar weiße Masken liegen am Eingang, die Lüftung rauscht. Einem, der gerade reinkommt, rutscht die volle Bierflasche aus der Hand, zerschellt auf dem Boden. Fix die Scherben aufgeklaubt, an der Garderobe reingereicht und ab ins Getümmel. In einer Ecke steht ein Security-Mann, hat den Dancefloor im Blick.

Oben in der Luna-Bar wird ebenfalls getanzt, hier ist es luftiger. Am Tresen sitzt Hanna Köhler. „Ich war schon unten, aber da ist es zu voll“, sagt die 23-Jährige aus Heide, die in Kiel studiert. Ein paar Privatpartys habe sie schon gefeiert, aber jetzt endlich mal wieder ohne Maske im Club. Ein mulmiges Gefühl habe sie da nicht.

Im Ben Briggs geht die Euphoriekurve steil

Im Ben Briggs in der Langen Reihe läuft gerade „Funkytown“ von Lipps Inc, ein Disco-Klassiker. Auch hier unter der Nixe am Schiffsbug ist der Dancefloor knackvoll, Bewegung geht nur punktuell, ohne richtigen Radius. Die Laune ist trotzdem prächtig. Zu Kelly Clarksons „Since U Been Gone“ reißen sie die Arme hoch, hüpfen, schmettern den Refrain mit, „Song 2“ von Blur schraubt die Euphoriekurve noch ein Stück höher.

Draußen an der Holzwand kühlen sich die Kielerin Helen und ihre Hamburger Freundin Josi ab. Seit 2020 gehe sie heute zum ersten Mal wieder auf der Piste, erzählt Helen; im Ben Briggs sei sie davor schon ein paar Mal gewesen, aber kein Stammgast. Beide sind geimpft, gingen daher mit einem guten Gefühl maskenlos in den Club. „Nur getestet“, sagt Helen, „würden wir das nie machen.“