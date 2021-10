Kiel/Neumünster/Lübeck

Kinderkliniken in Schleswig-Holstein laufen aktuell mit kleinen Patientinnen und Patienten voll, die mit dem Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), also einer Atemwegserkrankung, eingewiesen werden.

„Wir haben in unserer Klinik seit einigen Wochen in zunehmender Anzahl Kinder mit RSV-Infektionen. Diese verfrühte Häufung ist für diese Jahreszeit äußerst ungewöhnlich“, sagt Dr. Ismail Yildiz, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster. Noch nie habe die Klinik in einem August und September so viele Kinder mit der Atemwegserkrankung in Behandlung gehabt, normalerweise gehe die Saison erst im Dezember richtig los.

Zum Wochenanfang lagen acht Kinder mit einer RSV-Infektion im FEK. „Alle sind stark beeinträchtigt und haben Sauerstoffbedarf. Darunter ist auch ein junger Säugling auf der Intensivstation“, so Yildiz. Ein Kind mit Coronavirus belege dagegen keinen der 14 Plätze auf der Intensiv- und Überwachungsstation.

Bundesweit doppelt so viele Fälle im September wie in Vorjahren

Der aktuelle Anstieg von RSV-Nachweisen liegt laut Robert-Koch-Institut bundesweit über den Werten der Vorjahre um diese Jahreszeit. In der Vergangenheit seien im Monat September rund 60 bis 70 Ein- bis Vierjährige pro Woche mit schweren Atemwegsinfekten in Kliniken gewesen, aktuell seien es doppelt so viele. Daten für Schleswig-Holstein liegen dem Gesundheitsministerium nicht vor, weil RS-Viren nicht meldepflichtig sind.

Kinderärzte im Norden hatten bereits im Sommer vor diesem Szenario gewarnt. Den Kindern fehle das „Training“ des Immunsystems, weil sie durch Kita-Schließungen und Corona-Maßnahmen nicht in Kontakt mit bestimmten Erregern gekommen sind.

Während der Pandemie und der Lockdowns seien von Anfang 2020 bis Sommer 2021 so gut wie keine Erkrankungen aufgetreten, sagt Dr. Tobias Ankermann, Chefarzt der Kinderklinik am Städtischen Krankenhaus in Kiel. „In mehreren Ländern wie England, der Schweiz, der USA oder in Australien wird seit Juni ein für die Sommer-Jahreszeit untypischer Anstieg an Krankenhausaufnahmen von Kindern mit RSV-bedingten Atemwegsinfektionen beobachtet.“ Auch in der Landeshauptstadt gehe es damit nun zwei Monate früher los als sonst.

Im ersten Lebensjahr erkrankten etwa 60 bis 80 Prozent aller Kinder an einer RSV-Infektion, aber nur ein bis zwei Prozent so schwer, dass sie in eine Klinik müssen. Im Städtischen Krankenhaus werden aktuell drei Kinder deswegen stationär behandelt, zwei davon brauchen Atemunterstützung. Die Kinderklinik sei zwar ausgelastet, könne aber noch Patienten aufnehmen, beruhigt Ankermann. Das Städtische Krankenhaus hält zwei Intensivbetten für komplex erkrankte Kinder vor, kann sechs Kinder mit Atemunterstützung versorgen und hat sechs Intensivplätze für Neugeborene.

41 Intensivbetten für Kinder im Land: Flensburg am Limit

Schleswig-Holstein verfügt laut Gesundheitsministerium insgesamt über 41 Kinderintensivbetten. Laut DIVI-Intensivregister sind an allen Standorten außer dem Diakonissenkrankenhaus Flensburg noch begrenzt Kapazitäten frei. Dort befindet sich aktuell ein Hotspot an RSV-Erkrankungen.

Im Universitätsklinikum Lübeck wurden laut Prof. Egbert Herting bis Ende September mehr als zehn Kinder mit positivem RSV-Nachweis behandelt. „Wir werden die Lage weiter genau beobachten. Panik sollte man aber sicher nicht verbreiten. Kritisch ist die Lage zumindest hier in Lübeck derzeit nicht.“

Ebenso sieht es sein Kollege Prof. Martin Schrappe, der in Kiel am UKSH die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin leitet. Zwar gebe es Indikatoren, die eine ausgeprägtere RSV-Saison erwarten lasse. „Ich persönlich glaube, dass auch andere ,normale’ Viruserkrankungen der Atemwege, aber auch von Magen und Darm vor allem die Kinderarztpraxen sehr stark auslasten werden.“ Dort werde ein gewisser Nachholeffekt zum Tragen kommen. Er hoffe, dass die Kapazitäten in den Kinderkliniken ausreichen werden.