Nicht gezahltes Weihnachtsgeld: Schulleiterin gewinnt Streit vor dem OVG

Die Leiterin der Dörfergemeinschaftsschule Todenbüttel, Heike Brunkert, hat Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) das Fürchten gelehrt. Die 61-jährige Beamtin hat in einem Musterverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig gegen die weitgehende Streichung des Weihnachtsgeldes 2007 für die mehr als 50.000 Beamten des Landes und der Kommunen obsiegt.

Kommt die letzte Instanz, das Bundesverfassungsgericht, zum selben Ergebnis, müsste Heinold der Lehrerin rückwirkend bis zu 14 Weihnachtsgelder überweisen. Bei der A 15-Beamtin wären das brutto 77.000 Euro.

„Ich habe mir das noch gar nicht ausgerechnet“, erzählt Bunkert offen. „Es ist mir nie um das Geld gegangen, sondern um das Prinzip.“ Sie habe sich 2007 einfach schlecht behandelt gefühlt, erinnert sich die damalige Direktorin einer Realschule. Erst habe die große Koalition unter Peter Harry Carstensen (CDU) und Ralf Stegner (SPD) die Arbeitszeit für die Beamten verlängert und dann „von oben herab“ die Sonderzuwendung zu Weihnachten für fast alle Beamten gestrichen.

Was tun mit der satten Weihnachtsgeld-Nachzahlung?

Brunkert gibt unumwunden zu, dass sie auch ohne Weihnachtsgeld gut über die Runden komme. „Es war und ist nicht so, dass ich am Hungertuch nage.“ Mit ihrer Sonderzahlung, knapp 4000 Euro netto (5500 Euro brutto), habe sie sonst Neffen und Nichten unterstützt und „etwas für den guten Zweck gespendet“. Zur Klägerin wurde Brunkert, weil ihre Gewerkschaft GEW für die Weihnachtsgeld-Verfahren noch jemand aus der Besoldungsgruppe A 15 brauchte.

Über den Erfolg vor dem OVG „freue ich mich“, versichert Brunkert auf Nachfrage. Heinolds Sorgen kann sie gut verstehen. „Aus Sicht des Landes ist das natürlich hart.“ Darüber, was sie mit einer satten Weihnachtsgeld-Nachzahlung machen würde, hat sich die Pädagogin noch keine Gedanken gemacht. Neffen und Nichten stehen längst auf eigenen Beinen. „Ich würde wohl einen großen Teil spenden.“

Ob die Beamten das Weihnachtsgeld wirklich zum Leben brauchen, spielt in der juristischen Auseinandersetzung kaum eine Rolle. Entscheidend, so das Bundesverfassungsgericht, ist das Alimentationsprinzip. Es verpflichtet den Dienstherrn, also das Land, „Beamte sowie ihre Familien lebenslang angemessen zu alimentieren und ihnen nach ihrem Dienstrang, nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung ... des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren“.

Bezüge der Beamten konnten mit der allgemeinen Preisentwicklung nicht mithalten

Für die Frage, was angemessen ist, haben die Karlsruher Richter ein Prüfverfahren entwickelt, das im Fall Brunkert vom zweiten Senat des OVG angewendet wurde. Sind drei von fünf Kriterien erfüllt, besteht der Verdacht einer grundgesetzwidrigen Unteralimentation.

Nach den Berechnungen des OVG stiegen die Gehälter der Landesangestellten in den 15 Prüfjahren (1993 bis 2007) deutlich stärker als die Bezüge der Beamten. Demnach betrug die Differenz 5,86 Prozent. Zulässig wären höchstens fünf Prozent gewesen. Beim Vergleich der Besoldungsentwicklung mit dem Nominallohnindex (alle abhängig Beschäftigten) gab es keine gravierende Abweichung.

Beim Vergleich mit dem Verbraucherpreisindex (großer Warenkorb inklusive Miete und Energiekosten) stellte der Senat fest, dass die Bezüge der Beamten 2007 mit der allgemeinen Preisentwicklung nicht mithalten konnten. Die Differenz von 9,83 Prozent weist auf eine Unteralimentation hin.

Beim Vergleich mit der Besoldung von Beamten in anderen Bundesländern gab es keine gravierenden Unterschiede.

Müssen die Bezüge aller Beamten in Schleswig-Holstein angehoben werden?

Bei diesem Zwischenstand (zwei zu zwei) musste also das fünfte Kriterium den Ausschlag geben, nämlich der Mindestabstand zum Grundsicherungsniveau. Konkret: Laut Bundesverfassungsgericht müssen Beamte mindestens 15 Prozent mehr Geld zur Verfügung haben als Hartz-IV-Empfänger. Hier errechnete der Senat für eine vierköpfige Familie im Jahr 2007 (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung plus Mehrbedarf Klassenfahrt) 21.982,99 Euro Hartz IV. Ein Beamter müsste also mindestens auf eine Jahresalimentation von 25.280,44 Euro (115 Prozent des Grundsicherungsbedarfs) kommen.

„Diese Mindestalimentation wurde in Schleswig-Holstein von Beamten in mehreren Besoldungsgruppen nicht erreicht“, bilanzierte eine OVG-Sprecherin. So kamen A 3-Beamte im Jahr nur auf netto 22.631 Euro, A 5-Beamte auf 23.535 Euro und selbst A 7-Beamte lediglich auf 24.401 Euro. Dieses Ergebnis bedeutet nicht nur, dass die Mehrheit der fünf Parameter auf eine Unteralimentation hindeutet, sondern stellt das gesamte Besoldungssystem in Schleswig-Holstein infrage.

Grund: Das Land kann die unteren A-Besoldungen (bis A 7) nicht einfach anheben, weil dann die Mindestabstände zu den höheren Besoldungen (bis A 16) nicht mehr eingehalten würden. Folge: „Der Besoldungsgesetzgeber ist gehalten, eine neue konsistente Besoldungssystematik mit einem anderen Ausgangspunkt zu bestimmen“, so die OVG-Sprecherin. Im Klartext: Heinold müsste im Ernstfall nicht nur Weihnachtsgelder nachzahlen, sondern auch die Bezüge aller Beamten anheben.

