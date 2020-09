Kiel

Wie berichtet, stellte das besonders Schulen mit einem Musikzweig vor große Herausforderungen. Sie hatten befürchtet, dass es wettertechnisch mit dem Musizieren auf dem Schulhof nicht mehr lange weitergehen kann.

Proben im Freien seien zwar weiterhin das Optimum, heißt es aus dem Bildungsministerium. Es bestehe in geschlossenen Räumen ein erhöhtes Risiko einer Aerosolbildung, weil beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten Tröpfchen freigesetzt werden, die sich in der Luft verteilen. „Entscheidend für das verantwortungsbewusste Abhalten von Proben ist als zentrale Maßnahme die Belüftung in Abhängigkeit von der Dauer der Probe, der Raumgröße und der Menschenanzahl.“

Schüler sollen alle 20 Minuten lüften

In einem Brief an Schulleiter und Musiklehrer erklärt die Landesfachaufsicht Musik, was dabei zu beachten ist. Um das Infektionsrisiko möglichst klein zu halten, sei die Frischluftzufuhr enorm wichtig. „Der Probenraum muss entweder maschinell durch eine luftraumtechnische Anlage belüftet werden oder die Proben beziehungsweise Auftritte sind alle 20 Minuten durch eine zehnminütige Lüftungspause zu unterbrechen“, so die Vorgabe.

Bei Proben innerhalb der Kohorte, wenn also beispielsweise eine Klasse im Unterricht singt, müssen die Musizierenden untereinander mindestens 2,5 Meter Abstand halten. Der Lehrer soll vier Meter von seinen Schützlingen entfernt stehen. Ebenso viel Abstand sei bei einem Auftritt zum Publikum geboten. Aufführungen sind demnach nur vor Mitgliedern der Haushalte der Kohorte – also Eltern und Geschwistern – erlaubt.

Schulleiter: Regelung eine wirkliche Perspektive

„Wir freuen uns sehr darüber. Für uns ist diese Regelung eine wirkliche Perspektive, durch die neue Impulse entstehen“, sagt Christian Stegmann, Schulleiter des künstlerisch ausgerichteten Ernst-Barlach-Gymnasiums (EBG) in Kiel. Nun sei er dabei, sich anzuschauen, wie die Schule die Vorgaben aus dem Ministerium konkret umsetzen kann. „Was bieten die Räume und wie viele Schüler passen bei dem entsprechenden Abstand hinein?“, nennt er ein Beispiel. Für die Kinder und das Schulleben sei es toll, dass auch Aufführungen in einem begrenzten Rahmen wieder möglich seien.

Wenn die Schüler nicht aus einer Kohorte stammen, weil sich ein Chor als Arbeitsgemeinschaft beispielsweise aus vielen verschiedenen Jahrgängen zusammensetzt, gelten zwar die gleichen Abstandsregeln für Proben. Die Kinder dürfen aber nichts vor Zuschauern aufführen. Zudem weist das Ministerium darauf hin, dass AGs zwar nicht grundsätzlich untersagt seien, sie aber nur im begründeten Ausnahmefall zugelassen werden sollten, um die Vermischung von Kohorten möglichst klein zu halten.

Bläser müssen darauf achten, dass sie das Kondenswasser aus ihrem Instrument auffangen und nicht einfach auf den Boden entleeren. Sie sollen es unmittelbar nach der Probe entsorgen.

