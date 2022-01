Niedergelassene Ärzte in SH: Fast drei Millionen Schutzimpfungen gegen das Coronavirus

Bad Segeberg

2,75 Millionen Schutzimpfungen gegen das Coronavirus wurden 2021 von niedergelassenen Ärzten im Norden verabreicht. „Damit fand mehr als jede zweite der rund 5,36 Millionen Impfungen in Schleswig-Holstein in einer Arztpraxis statt“, sagte am Montag die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), Monika Schliffke. „Das ist ein großartiger Erfolg.“

Die Impfungen in den Arztpraxen hatten im April 2021 begonnen. Trotz anfänglicher Impfstoffknappheit und sich ständig verändernder Rahmenbedingungen seien das Engagement und die Einsatzbereitschaft in den Praxen unverändert hoch geblieben, erklärte die KVSH. „Und das vor dem Hintergrund der üblichen Patientenversorgung und weiterer pandemiebedingter Aufgaben wie der engen Begleitung der überwiegenden Zahl von nicht stationär aufgenommenen Covid-19-Erkrankten“, sagte Schliffke.

2,1 Millionen Impfungen in den Impfzentren in SH

Ebenso erfolgreich sei die Bilanz der Impfzentren und -stellen, in denen die KVSH die Verantwortung für die medizinischen Prozesse und das ärztliche Personal trage. Schon zur Vorbereitung der Impfzentren Ende 2020 sei es gelungen, innerhalb kurzer Zeit viele Mediziner aus dem niedergelassenen Bereich und auch Ärzte im Ruhestand für die Aufgabe in den Impfzentren zu gewinnen. In den stationären Impfeinrichtungen wurden den Angaben zufolge vom Start im Januar 2021 bis Jahresende rund 2,10 Millionen Impfungen vorgenommen. Eine besondere Leistung hätten 2021 auch die von der KVSH bereitgestellten mobilen Impfteams erbracht, die im Auftrag des Landes unterwegs waren und rund 360.000 Corona-Impfungen machten.

Von den rund 2,9 Millionen Schleswig-Holsteinern haben bisher 78,4 Prozent die Grundimmunisierung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist die vierthöchste Quote in Deutschland. Bei den Auffrischungsimpfungen ist der Anteil von 70,3 Prozent der Höchstwert.

