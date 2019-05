Den Haag/Amsterdam

Zudem kam er mit seiner niederländischen Amtskollegin Ankie Broekers-Knol zusammen. Die Vorsitzende der Ersten Kammer der Generalstaaten empfing Daniel Günther im Parlamentssitz in Den Haag.

Der eintägige Kurztrip in die Niederlande hat schon eine gewisse Tradition. Seit 1996 lädt das Nachbarland den jeweiligen Bundesratspräsidenten ein. Günthers Besuch gestern war streng durchgetaktet. Nach einem kurzen Briefing beim deutschen Botschafter Dirk Brengelmann ging es gleich zum Treffen mit König Willem-Alexander.

Günther : "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon"

Vor dem Besuch im Palast Noordeinde im Zentrum von Den Haag sagte Günther, er freue sich auf das Vier-Augen-Gespräch. Etwas aufgeregt sei er allerdings, aber „das muss bei solchen Terminen auch sein“. Selbst der deutsche Botschafter, der Günther zum Palast begleitete, durfte nicht an dem Gespräch teilnehmen. Details wurden nicht bekannt – so will es das Protokoll.

„Wir haben offen über unterschiedliche politische Themen gesprochen“, sagte Günther. Vom königlichen Palast aus fuhr der Ministerpräsident direkt zum Sitz des Parlaments im Gebäudekomplex Binnenhof. Dort blieben einige flanierende Touristen mit Blick auf den ausgerollten roten Teppich stehen. Als die Wagenkolonne vorfuhr, hoben sie ihre Smartphones und fotografierten den Gast.

Austausch über Europapolitik

Broekers-Knol empfing Günther vor dem Parlamentseingang in Begleitung von Ockje Tellegen, der stellvertretenden Vorsitzenden der Zweiten Kammer des Parlaments, dem Äquivalent zum Bundestag. Im anschließenden Gespräch, das in deutscher Sprache geführt wurde, sei es um Europa, die Europawahl, Energiepolitik, aber auch um Schleswig-Holstein gegangen. „Die Zusammenarbeit in unserer Jamaika-Koalition mit immerhin drei Parteien war Thema.“

Der deutsche Botschafter lobte Günthers Auftreten: „Besuche vom Bundesratspräsidenten werden in den Niederlanden als sehr hochrangig wahrgenommen. Herr Günther tritt sehr professionell auf“, sagte Brengelmann.

Besuch im Reichsmuseum

Am Nachmittag gab es noch ein kulturelles Highlight für den Ministerpräsidenten: Im Reichsmuseum in Amsterdam besuchte er unter anderem die Rembrandt-Ausstellung, zu der auch das berühmte Ölgemälde „Die Nachtwache“ zählt. „Es ist schön, neben den politischen Gesprächen auch etwas vom Land zu erleben“, sagte Günther bei seinem ersten Besuch in Amsterdam

Abendessen mit Rutte

Zum Abschluss des Tages kehrte die Delegation nach Den Haag zurück. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte zum Abendessen geladen. Trotz der Kürze des Besuchs hielt Günther ihn für sinnvoll: „Für mich ist das kein anstrengender Besuch, sondern ein Besuch bei Freunden mit einem intensiven Austausch.“ Man spüre das enge freundschaftliche Verhältnis.

Von Jördis Früchtenicht