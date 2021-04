Kiel

Auf der überwiegend tiefrot eingefärbten Inzidenz-Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts (RKI) sticht das nördlichste Bundesland mit helleren Farben ab. Orange für Sieben-Tages-Inzidenzen von 50 bis 100 oder gelb für unter 50. Und: Das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine Tendenz, die sich seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr abbildet. Woran liegt es, dass Schleswig-Holstein auf Dauer besser abschneidet als viele andere Regionen der Bundesrepublik? Und was würde sich durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes überhaupt ändern?

Mediziner lobt „konsequente Anwendung des Stufenplans“

„Wir haben diese Regeln im Grunde schon seit langem und haben uns konsequent daran gehalten“, sagt Prof. Philip Rosenstiel, Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie an der Universität Kiel. „Das Regelwerk haben wir schon vor langer Zeit verabredet und es war immer als Stufenplan in zwei Richtungen gedacht. Insofern glaube ich, dass neben dem Quäntchen Glück, das wir auch gehabt haben, ein relativ konsequentes Handeln entlang der beschlossenen Stufen den Unterschied mit ausmacht“, erklärt er.

„Ausgangssperre hat in Flensburg gewirkt“

Dazu kämen die bekannten Faktoren, die auch eine Rolle spielen – Schleswig-Holstein als Flächenland, die niedrige Besiedlungsdichte, die norddeutsche Mentalität. Und in Flensburg, wo die Situation seinerzeit nicht anders beherrschbar gewesen sei, habe das Land eine Ausgangssperre durchgesetzt, die gewirkt habe. „Auch das war bereits im Stufenplan enthalten“, sagt Rosenstiel.

Plöns Landrätin: Die Menschen sind sehr diszipliniert

Unter den Landkreisen mit den bundesweit niedrigsten Inzidenzzahlen ist seit einem Jahr beständig der Kreis Plön. Was läuft dort besonders gut? „Wir beobachten, dass sich die meisten Menschen bei uns im Kreis Plön sehr diszipliniert an die geltenden Corona-Regeln halten. Dieses vorbildliche Verhalten macht es dem Virus natürlich schwerer, sich zu verbreiten“, sagt Landrätin Stephanie Ladwig (parteilos). „Als Landrätin bin ich unglaublich erleichtert, dass wir – im Vergleich zu vielen anderen Kreisen – bislang verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen sind.“

Infektionsketten lassen sich früh brechen

Mit Beginn der Pandemie seien im Gesundheitsamt des Kreises Plön zahlreiche organisatorische Entscheidungen getroffen worden, die eine intensive und erfolgreiche Kontaktverfolgung ermöglichten. „Dadurch war und ist es möglich, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und so einer unkontrollierten Verbreitung des Virus entgegenzutreten“, erklärt Ladwig. Bei unklaren Ausbruchsgeschehen – zum Beispiel in Schulen oder Altenpflegeeinrichtungen – verschaffe man sich schnell einen eigenen Überblick vor Ort über das Infektionsgeschehen. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nähmen regional eigene Abstriche und brächten diese persönlich ins Labor, um zeitnah weitere Schritte zu veranlassen.

Viele ältere Menschen sind vorsichtiger

Die statistischen Daten zeigen, dass es im Kreis Plön einen hohen Anteil an alten Menschen gibt. Etwa 11 000 Menschen der 128 600 Einwohner seien 80 Jahre oder älter sind. „Es ist natürlich möglich, dass die ältere Bevölkerung ein höheres Bewusstsein für einen schweren Krankheitsverlauf hat und daher vorsichtiger agiert“, sagt Landrätin Ladwig.

Kreis Plön weiter stabil unter 50

Derzeit liege die Inzidenz des Kreises Plön glücklicherweise weiterhin stabil unter 50. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht bundesweit einheitliche Maßnahmen erst vor, wenn die Inzidenz von 100 überschritten wird. Insofern sei der Kreis derzeit nicht von der Gesetzesänderung betroffen. „Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass es einer bundeseinheitlichen Regelung aus schleswig-holsteinischer Sicht nicht bedurft hätte. Das Land hat die von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin vereinbarte Notbremse auch bisher schon konsequent umgesetzt“, sagt Stephanie Ladwig.

„Die Gesundheitsämter haben den besten Überblick“

Überdies lasse sich das Infektionsgeschehen nicht nur anhand der 7-Tage-Inzidenz bewerten. Es wäre daher sinnvoll, zusätzlich die Hospitalisierungsrate, die Anzahl der Todesfälle oder den R-Wert mit einzubeziehen. Zu guter Letzt sollte die konkrete Lagebewertung immer vor Ort erfolgen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern haben den besten Überblick über Ausbrüche, Ansteckungswege und die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung. Ein Maßnahmenkatalog – zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, Testaktionen, Haushaltsquarantänen -, der je nach Lage angewandt werden kann, wäre in unseren Augen sinnvoller als festgelegte Regelungen, die sich an der Inzidenz orientieren“, argumentiert die Landrätin.

Nichts spricht gegen Öffnung der Außengastronomie

Ist die aktuelle Erklärung der Aerosolforscher, dass Infektionen fast ausschließlich in Innenräumen stattfinden, auch ein Argument für die Öffnung der Außengastronomie, wie sie in Schleswig-Holstein seit Beginn der Woche möglich ist? „Die Erkenntnisse, dass es draußen ungefährlicher ist als in Innenräumen, ist nicht neu“, sagt der Kieler Mediziner Philip Rosenstiel. Für ihn spreche bei den aktuellen Infektionszahlen und bei konsequenter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln aber nichts gegen eine solche Öffnung. Sich zu nahe zu kommen, sei aber auch draußen mit Risiken verbunden, warnt er.

Von Christian Risch und Julia Paulat