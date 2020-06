Darum werden Gebäude am Montag rot angeleuchtet

Kiel

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen wie Volks- und Straßenfeste untersagt. In der Veranstaltungsbranche ist die Not wegen der nahezu vollständigen Absage aller Events deshalb groß. Angesichts hoher Umsatzausfälle warnen die Initiatoren der "Night of Light" vor einer Pleitewelle in der Branche.

"Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!", sagt Tom Koperek, Vorstand des Kommunikationsunternehmens LK in Essen. Zwar gebe es Kreditprogramme für betroffene Unternehmen. Diese würden allerdings zu einer Überschuldung führen, da mit dem Geld nur laufende Kosten gedeckt werden könnten.

Rotes Licht signalisiert "Alarmstufe Rot" für Veranstaltungsbranche

In der Nacht von Montag auf Dienstag will die Veranstaltungsbranche nun deutschlandweit ein Zeichen setzen und Gebäude in rotes Licht tauchen. Die Farbe soll "Alarmstufe Rot" signalisieren, denn nach Angaben der Initiatoren ist ein Milliardenmarkt mit Millionen Arbeitsplätzen in Gefahr.

Die Aktion startet um 22 Uhr und endet um 1 Uhr. Nach Angaben der Veranstalter sollen über 6500 Gebäude oder Plätze in rotes Licht getaucht werden. Auch Tausende Firmen wollen sich mit Aktionen beteiligen.

Auch in Schleswig-Holstein gibt es die "Night of Light"

In Schleswig-Holstein sollen beispielsweise der Rathausturm von Kiel und das Kieler Schloss rot angeleuchtet werden. Zudem beteiligen sich die Pumpe, Hansa 48, die Räucherei, die Sparkassen-Arena und viele mehr an der "Night of Lights". Aus Kaltenkirchen ist der Snickers Concept Store dabei, in Aukrug macht die Kulturwerkstatt mit. Weitere Orte und Unternehmen können Sie der Gesamtübersicht entnehmen.

Unabhängig von der Aktion hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Wochenende weitere Lockerungen im Bereich Veranstaltungen in Aussicht gestellt. Bei Messen, Flohmärkten und Landmärkten soll die maximale Besucherzahl nach bisherigem Stand ab 29. Juni im Freien auf 250 Personen steigen und in Räumen auf 100 begrenzt werden. Großveranstaltungen mit 1000 Teilnehmern oder mehr bleiben weiterhin untersagt.

Hintergrund Hintergrund: Die Veranstaltungsbranche Die Veranstaltungswirtschaft zählt den Initiatoren der "Night of Light" zufolge deutschlandweit mehr als eine Million Beschäftigte. Betroffen von den Absagen sind u.a. Messebauer, Veranstaltungstechniker, Eventagenturen, Caterer, Bühnenbauer, Eventlocations, Messegesellschaften, Tagungshotels und Konzertveranstalter.

