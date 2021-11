Kiel

Mit ihrer kraftvollen Stimme erfüllt Soulsängerin Mo Helbig alias „MayaMo“ den Raum, Marc Breitfelder begeistert das Publikum mit beeindruckenden Soli auf der Mundharmonika: Bei der Premiere der Konzertreihe „Home for Christmas“ kommt am Freitagabend Weihnachtsstimmung in der ausverkauften Kieler Nikolaikirche auf.

„Home for Christmas“ in Kiel: Klaviersolo begeistert Publikum

Seit 2014 tourt das Quartett „Home for Christmas“, zu dem auch Blues-Sänger und Pianist Georg Schroeter sowie Keyboarder Markus Schröder gehören, zur Weihnachtszeit durch Schleswig-Holstein. Im Repertoire der Musiker sind bei ihrer Premiere neben klassischen Weihnachtsliedern auch Stücke in verschiedenen Sprachen und einige weitere Überraschungen. So sorgt ein Klaviersolo von Schroeter, in dem er in Boogie-Woogie-Manier verschiedene Weihnachtsklassiker präsentiert, für langanhaltenden Applaus.

Neben der Musik steht bei dem Konzert-Projekt dieses Jahr aber noch etwas anderes im Fokus: die Arbeit auf den Palliativstationen in Schleswig-Holstein. Denn zum ersten Mal hat das Konzert-Projekt auch einen Benefizcharakter: Pro verkaufter Karte gehen 1,50 Euro an den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein. Unterstützt wird „Home for Christmas“ von den Sparkassen des Landes, die den Betrag am Ende verdoppeln wollen.

Teile der Einnahmen werden für die Hospizarbeit gespendet

Parallel dazu wird auf der Spendenplattform „Wir bewegen Schleswig-Holstein“ der Investitionsbank Schleswig-Holstein ein landesweiter Spendenaufruf für die Hospizarbeit gestartet. Bei jedem Konzert sind Ansprechpartner ansässiger Hospizvereine vor Ort, um Interessierte über ihre Arbeit zu Sterben und Trauer zu informieren. Die vier Musiker haben auch eine CD von „Home for Christmas“ aufgelegt. Entstanden ist die Platte mitten im Hochsommer – bei 30 Grad im Studio. „Die Nachbarn haben sich bedankt“, scherzt Schroeter in der Nikolaikirche. Die Einnahmen aus dem Verkauf der CD werden ebenfalls teilweise gespendet.

Bischof Gothart Magaard begrüßte die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Auftaktkonzert in Kieler Nikolaikirche. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Es ist toll, dass die Hospizarbeit dieses Jahr im Mittelpunkt steht“, sagt Bischof Gothart Magaard von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, der beim Auftakt in der Nikolaikirche vor Ort ist. „Diese Menschen machen eine ganz wichtige Arbeit und schenken den Betroffenen in der verbleibenden Zeit in unschätzbarer Weise Lebensqualität.“ Magaard ist zusammen mit Sozialminister Heiner Garg Schirmherr des Projekts.

Home for Christmas: 26 Konzerte in ganz Schleswig-Holstein

Insgesamt umfasst die Tournee dieses Jahr 26 Konzerte in Kirchen in ganz Schleswig-Holstein – so viele wie noch nie. Das letzte Konzert findet am 30. Dezember in Büsum statt. Neben dem Musiker-Quartett sind bei den Auftritten regelmäßig wechselnde Gastmusiker dabei.

Der Kartenpreis beträgt für Erwachsene 28 Euro, Kinder, Studierende und Schülerinnen und Schüler zahlen 16 Euro. Bei allen Konzerten gilt die 2G-Regel. Karten sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online über eventim erhältlich. Die Konzerte in Kiel-Hasseldieksdamm und Schönkirchen sind bereits ausverkauft.