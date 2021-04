Noch viel Arbeit am eigenen Profil: Serpil Midyatli vor Wiederwahl als Chefin der Nord-SPD

Kiel

Einen politischen Aufbruch hat Serpil Midyatli bei ihrer Wahl mit 90 Prozent zur Nachfolgerin des „ewigen“ Ralf Stegner an der Spitze der Nord-SPD versprochen. Zwei Jahre später steht am kommenden Wochenende ihre Wiederwahl an. Konkurrenz um den Platz an der Spitze der Landespartei gibt es nicht. Aber wie ist das Standing der 45-Jährigen, die seit Ende 2019 auch Bundesvize der SPD ist?

Jünger, weiblicher und wohl auch kommunikativer ist die Parteiführung unter Midyatli geworden, inhaltlich profilierter eher nicht. Unter Corona-Bedingungen hat sie es schwer, die SPD zu neuen Ufern zu führen, mit einem weitgehend unerfahrenen Vorstand, in dem der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix als „ordnende Hand“ gilt.

Nur ein paar echte Gegner in der Partei

Midyatli agiert temperamentvoll, manchmal spontan, wirkt auf viele sympathisch. Echte Gegner in der Partei hat sie höchstens ein paar. Doch traut sie sich und die Partei ihr die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2022 zu? Von den Alternativen hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer früh abgesagt, ebenso die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni.

Ein möglicher Kandidat noch im Hintergrund hat als Staatskanzleichef unter Torsten Albig (SPD) noch als Grüner Erfahrung gesammelt: Thomas Losse-Müller ist zur SPD gewechselt und will in Rendsburg-Eckernförde für den Landtag kandidieren. Für Albig kümmerte er sich einst um Windkraft-Planung, nun schreibt er am SPD-Wahlprogramm mit. Er muss nicht im Hintergrund bleiben.

Noch keine großen politischen Reden

Midyatli hat sich noch nicht mit großen politischen Reden profiliert. In der Fraktion ist sie für Kitas, Flüchtlinge und Gleichstellung zuständig. Bald soll klar sein, wann die gebürtige Kielerin mit türkischen Wurzeln von Stegner den Vorsitz der Landtagsfraktion übernimmt. Der ehemalige SPD-Bundesvize will in den Bundestag.

In eine skurrile Situation war die designierte Fraktionsvorsitzende am 27. Januar geraten: CDU-Fraktionschef Tobias Koch schien sie geradezu zu ermuntern, ihre Forderung nach Ablösung der Bildungsministerin Karin Prien (CDU) im Plenum zu wiederholen. Midyatli griff nicht in die Schuldebatte ein, war zeitweise nicht mal im Saal. Dabei hatte sie Tage zuvor mit Verve Priens Aus verlangt.

Die CDU sprach von „Effekthascherei einer verzweifelten SPD-Landesvorsitzenden, die gerne Oppositionsführerin sein möchte und daher nach medialer Aufmerksamkeit sucht“. Für Koch ist Midyatli bislang „eher monothematisch“ unterwegs. Der CDU-Fraktionschef bescheinigt ihr aber eine „gewisse Durchsetzungskraft“.

Midyatli wiederholt Regierungsanspruch der SPD in SH

Dass Stegners „Schuhe“ ihr nicht zu groß sind, muss Midyatli noch überzeugend widerlegen. „Ich gehe sehr transparent mit den Dingen um und setze stark auf Beteiligung“, sagt sie zu ihrem Führungsstil. Trotz Corona seien beispielsweise ein Nachwuchs- und ein Frauenförderprogramm auf den Weg gebracht worden. „Ich erlebe eine sehr gute konstruktive Zusammenarbeit.“ Sie spricht von einem guten Miteinander: „Wir sind ein sehr geschlossener Landesverband.“

Midyatli hat mit Blick auf die Landtagswahl im Mai 2022 wiederholt einen Regierungsanspruch der SPD kundgetan. Aber im Stimmungstief steckt die SPD auch im Sog der Bundespartei noch immer. Die jüngste Umfrage im November sah die Nord-SPD mit 20 Prozent hinter der CDU mit 33 und den Grünen mit 24 Prozent. Auf Bundesebene sieht es für die Genossen noch um einiges schlechter aus.

Bei der jüngsten Wahl, der Europawahl 2019, rangierte die SPD mit 17,1 Prozent im Norden auf Platz drei, nach den erstmals führenden Grünen (29,1 Prozent) und der CDU von Ministerpräsident Daniel Günther (26,2). Zur Einordnung: Die Landtagswahl 2017 hatte die SPD noch als Favoritin angesteuert. Dann vergeigte sie den Wahlkampf und landete mit 27,3 Prozent deutlich hinter der CDU (32,0), aber noch klar vor den Grünen (12,9). Diese gaben mittlerweile das Ziel aus, die Wahl 2022 zu gewinnen und die Regierungszentrale zu übernehmen.

Wiederbelebung einer „Denkfabrik“

Die SPD setzt auf eine erneute Koalition mit den Grünen. Als zweiter denkbarer Partner könnte außer dem SSW (wie unter Albig bis 2017) auch die FDP ins Spiel kommen. Das Verhältnis zu den Liberalen ist besser geworden. „Wir haben auf jeden Fall kein Problem mit Serpil Midyatli“, sagt Fraktionschef Christopher Vogt. „Das war mit Herrn Stegner anders.“ Vogt sieht bei den Sozialdemokraten einen anderen Stil und mehr Wirtschaftsnähe, vermisst an der Vorsitzenden aber noch eines: „Man kann sich politisch nicht so sehr an ihr reiben.“

Nicht nur der Vorstoß gegen Prien im Januar fiel Midyatli in den vergangenen Monaten auf die Füße. Ende November hatte sie die Einführung von Kita-Beiträgen für Kinder mit Behinderung kritisiert. Daraufhin musste sie sich von CDU und FDP anhören, für das in Rede stehende Gesetz seien maßgeblich die SPD-Bundesminister Hubertus Heil, Olaf Scholz und Franziska Giffey verantwortlich.

Zu den vorzeigbaren Ergebnissen Midyatlis gehört die Wiederbelebung einer „Denkfabrik“, eines Projekts, das einst Heide Simonis beerdigt hatte. Als zu einer Sitzung SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Dezember nach Kiel kam, outete er sich als Fan Midyatlis. Wie viele Anhänger sie unter den Genossen im Norden hat, wird der Parteitag an diesem Wochenende zeigen - wenn sie zur Wiederwahl antritt.

Von RND/dpa