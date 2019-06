Henstedt-Ulzburg

Im Vorfeld des Parteitages hatte es in der AfD heftige Auseinandersetzungen gegeben. Waldheim, AfD-Fraktionschef in Norderstedt, warb für einen Neuanfang und eine "wieder offene Diskussionskultur" in der Partei. Der 46-jährige Unternehmensberater gilt als moderater Rechtspopulist, der die Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion verbessern könnte. Die Ex-Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein will ebenfalls antreten. Die vier Abgeordneten hatten Sayn-Wittgenstein wegen Werbung für einen rechtsextremistischen Verein Ende 2018 aus der Fraktion ausgeschlossen. Sie trat kurz darauf als Landesvorsitzende zurück.

Sayn-Wittgenstein tritt kurzfristig für Vorsitz an

Sayn-Wittgenstein warf in Henstedt-Ulzburg kurz vor dem Beginn des Parteitags ihren Hut in den Ring. „Ich versuche, noch mal anzutreten.“ Antreten dürfte die 64-jährige Rechtsanwältin, weil der vom Bundesvorstand beantragte Parteiausschluss in erster Instanz vom Landesschiedsgericht abgelehnt wurde. Wann das Bundesschiedsgericht entscheidet, ist unklar. „Ich habe noch alle Rechte, ich sehe das ganz juristisch“, sagte Sayn-Wittgenstein. Sie klagt zudem vor dem Landesverfassungsgericht gegen den Ausschluss aus der Fraktion. Das Gericht will seine Entscheidung Ende August verkünden.

Zahlreiche Anhänger für Sayn-Wittgenstein

Sayn-Wittgenstein stellte kurz vor dem Parteitag klar, dass sie die AfD nicht zur einer NPD 2.0 machen wolle „Warum werde ich mit solchen Behauptungen verleumdet?“, fragte sie in einem Facebook-Video. Und: „Liegt es nicht eher daran, dass wir vielleicht schon die Feinde unseres Volkes in unseren eigenen Reihen haben?" Sayn-Wittgenstein hat in der Nord-AfD zahlreiche Anhänger. Unklar ist, ob Pressevertreter vom Parteitag ausgeschlossen werden.