Ministerpräsident Daniel Günther begrüßt den Vorschlag ausdrücklich. „Das ist der richtige Weg für eine moderne Volkspartei“, sagt der CDU-Landeschef. Seine Partei habe über viele Jahre versucht, Frauen stärker in Führungsverantwortung zu bringen. Das sei aber nicht in allen Bereichen gelungen. „Deshalb ist das jetzt der richtige Schritt.“

Frauenquote für Sütterlin-Waack "überfällig"

Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack nennt die Einführung der Quote „überfällig“. Beide würden sich wünschen, dass die Umsetzung schneller gelingt als in fünf Jahren. „Immer dort, wo wir in der Vergangenheit Frauen gezielt angesprochen und eingebunden haben, stehen wir als CDU Schleswig-Holstein gut da“, so Sütterlin-Waack. Trotzdem können „wir mit dem jetzigen Stand nicht zufrieden sein“.

Karin Prien unterstützt Frauenquote

Bei Schleswig-Holsteins Vertretern im Bundestag halten sich die Geschlechter fast die Waage: Von den zehn CDU-Abgeordneten sind vier Frauen. Auch im Landeskabinett sind von den drei Ministerien in CDU-Hand mit Karin Prien (Bildung) und Sabine Sütterlin-Waack (Innen) zwei unter weiblicher Führung.

Prien ist zugleich Vize-Landesvorsitzende der Partei. Sie hält die Quote für ein wirksames Instrument zur Umsetzung der Gleichstellung. „Ich bin froh, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt Nägel mit Köpfen macht. Die Quote mag eine Krücke sein, aber sie ist notwendig, je schneller, je besser“, so Prien. Es gehe um nicht weniger, als die gesellschaftliche Realität wirksam in der Partei abzubilden.

Frauenanteil in Schleswig-Holstein bei rund 25 Prozent

Der Frauenanteil unter den 18.530 CDU-Mitgliedern im Land liegt bei 24,9 Prozent. Der ausgehandelte Kompromiss der Struktur- und Satzungskommission der CDU sieht vor, dass ab 2021 zunächst eine Frauenquote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene von 30 Prozent gelten soll. Zum 1. Januar 2023 werden 40 Prozent angestrebt, zum Jahresanfang 2025 dann die 50 Prozent. Endgültig darüber entscheidet erst im Dezember der Bundesparteitag.

Im CDU-Landesverband werde die paritätische Besetzung immer mehr zur Selbstverständlichkeit, so Prien. Die „Nagelprobe“ sei die Aufstellung zu den Listen- und Wahlkreismandaten in Bund, Land und Kommunen. In der Landtagsfraktion gibt es daher noch viel zu tun, denn hier sind von den 25 Stühlen der Union nur vier mit Frauen besetzt.

Viele Frauen in Nord-CDU nicht für Quote

Doch von ihnen ist die Mehrheit nicht pro Quote. Anette Röttger findet zwar eine gleichmäßige Verteilung der Geschlechter in politischen Gremien und Parlamenten wichtig für die Demokratie. Sie glaubt aber, dass weibliche Vorbilder wie Bundeskanzlerin Angela Merkel wichtiger sind als eine Quote, um Frauen für politische Ämter zu gewinnen.

Andrea Tschacher hält sie ebenfalls nicht für den richtigen Weg: „Es muss bessere Voraussetzungen für politisches Engagement von Frauen geben, um Geschlechterausgewogenheit zu erreichen.“ Barbara Ostmeier glaubt zwar, die Einführung der Quote sei politisch „nicht vermeidbar“, sie ändere aber nichts, wenn sie nicht mit Maßnahmen verbunden werde, die es Frauen ermögliche, auch mit Kindern und Familie eine politische Karriere anzustreben.

Debatte über CDU-Frauenquote erwartet

Katja Rathje-Hoffmann, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion und Landesvorsitzende der Frauen-Union, betont ebenfalls, dass sich in dieser Beziehung etwas ändern müsse. „Das fängt bei banal klingenden Dingen wie der Sitzungsstruktur an. Wenn die erst um 20 Uhr beginnen und die bis in die Puppen gehen, kriege ich ein Problem, wenn ich einen Babysitter engagiert habe.“

Sie ist eine Verfechterin der Quote, rechnet aber damit, dass sie noch für eine rege Diskussion in der Partei sorgen wird und es dabei viel Überzeugungsarbeit zu leisten gibt. Dass es ein gestuftes Verfahren gibt, findet sie deswegen in Ordnung. „Es nützt nichts, wenn wir vorpreschen, die Mitglieder müssen mitgenommen werden.“

Wirtschaftsrat zählt zu Quotengegnern

Zu den Quotengegnern zählt der Wirtschaftsrat. So wie keine Führungspositionen in den Betrieben von oben angeordnet werden könnten, verhalte es sich auch mit Kandidatinnen in einer Partei, teilte er mit. Strikt gegen eine starre Quote spricht sich die Junge Union aus. Ihre Vertreter hätten „hart und lange“ dagegen gekämpft, sagt die JU-Landesvorsitzende Birte Glißmann. Mit dem jetzigen Vorschlag könne sie aber leben, weil er einen gewissen Spielraum für Vorstände und Listen gebe.

Damit meint sie, dass die Regelung nur für Gruppenwahlen von Vorständen etwa für stellvertretende Vorsitzende und Beisitzer gelten soll, aber nicht für den gesamten Vorstand. Unter den ersten zehn Listenplätzen für Wahlen soll ab 2021 jeder dritte Platz von einer Frau besetzt werden, 2023 dann vier Plätze und 2025 fünf Plätze. Glißmann fordert eine Evaluation nach fünf Jahren. „Welche Auswirkungen hat die Quote auf Parteistrukturen und die Mitgliedschaft?“, will sie wissen.

Männer dominieren Kreisverbände

In den Kreisverbänden gibt es mit der Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow nur in Nordfriesland eine Vorsitzende. In den anderen 14 Verbänden sind Männer an der Spitze, aber unter den Stellvertretern stets Frauen. Zum Vergleich: Bei den Grünen gibt es paritätisch besetzte Doppelspitzen, die SPD kommt auf sieben Vorsitzende, die FDP auf drei. SPD und Grüne setzen bereits seit Jahren auf Quotenregelungen.

Und so kommt eine Gratulation zum Quoten-Plan auch von der einzigen Fraktionsvorsitzenden im Landtag – Eka von Kalben. „Nun hat die CDU es begriffen. Ohne Frauen geht in der Politik nichts. Wir brauchen aber mehr“, sagt die Grüne. Sie würde gerne gleich einen Schritt weitergehen und eine Reform des Wahlrechts an ein Paritätsgesetz knüpfen.

