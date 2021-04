Nord-FDP will wieder mindestens drei Abgeordnete nach Berlin schicken

Kiel

Die schleswig-holsteinische FDP will nach der Bundestagswahl im September wieder mindestens drei Abgeordnete nach Berlin schicken. Nach 12,6 Prozent bei der Wahl 2017 wolle man wieder ein gutes zweistelliges Ergebnis erreichen, sagte Landeschef Heiner Garg am Donnerstag. „Wenn Sie mich fragen, dann muss es auch Ziel sein, wie in Kiel Verantwortung im Bund zu übernehmen.“ An Schleswig-Holstein könne man ganz gut sehen, dass Freie Demokraten in Regierungsverantwortung dem Land ganz gut tun, sagte Garg.

Wolfgang Kubicki als Spitzenkandidat

Am Sonnabend will die FDP-Schleswig-Holstein bei einer Landesdelegiertenversammlung in Neumünster die Landesliste aufstellen. Als Spitzenkandidat soll wieder Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ins Rennen gehen. Auf den weiteren Plätzen werden Kampfkandidaturen erwartet. Für den zweiten Platz auf der Landesliste werden sich nach Gargs Angaben die Bundestagsabgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus und Gyde Jensen bewerben.

Von RND/dpa