Krisenbewältigung und Blick nach vorn - diese Doppelaufgabe wollen die Grünen in Schleswig-Holstein anpacken. Sie wollen Positionen festzurren, die in die Zukunft gerichtet sind. Dabei geht es auch um das Klima und den sozialen Zusammenhalt.

Kiel: Ann-Kathrin Tranziska (r) und Steffen Regis (l), die Landesvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen sitzen bei einem Pressegespräch nebeneinander. Sie wollen am 23.06.2020 in Kiel erläutern, mit welchen strategischen Positionen ihre Landespartei auf die Corona-Krise reagieren will. Quelle: Carsten Rehder/dpa/Archivbild