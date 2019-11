Lübeck

Die fünf norddeutschen Länder wollen bis zum Jahr 2035 eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Das haben die Wirtschafts- und Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Bremen am Donnerstag in Lübeck beschlossen. Norddeutschland verfüge dafür im Vergleich zu anderen Regionen über einzigartige Standortvorteile, die man ausnutzen wolle, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) am Donnerstag.

Gemeinsames Ziel der Nordländer ist es, im ersten Schritt ausreichend Kapazitäten für die Elektrolyse auszubauen, um mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien grünen Wasserstoff zu produzieren. Der kann unter anderem als Energiespeicher, zur Herstellung von synthetischem Treibstoff oder in Brennstoffzellen zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden.

Netz von Wasserstoff-Tankstellen soll wachsen

Die Strategie sieht vor, bis 2025 mindestens 500 Megawatt und bis zum Jahr 2030 mindestens fünf Gigawatt Elektrolyse-Leistung in Norddeutschland zu realisieren. "Mit den 500 Megawatt könnten rund 151.000 Autos mit grünem Wasserstoff versorgt werden. Bei einer Steigerung auf fünf Gigawatt reicht die Menge für alle 1,5 Millionen in Schleswig-Holstein zugelassenen Autos", sagte Buchholz.

Lesen Sie auch: E-Autogipfel: Maßnahmen reichen Schleswig-Holstein nicht

Darüber hinaus ist parallel zum derzeitigen Aufbau von E-Ladesäulen der Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes mit rund 250 Stationen geplant. Aktuell existieren in Norddeutschland 78. "Wir wollen keinen Wettbewerb zur E-Mobilität, sondern einfach alle Chancen nutzen, den Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren", sagte Buchholz.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

In diesem Zusammenhang forderte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) vom Bund eine Verbesserung der Rahmenbedingungen. Wasserstoff aus regenerativem Strom sei bislang teurer als konventionell erzeugter Wasserstoff. Er und seine Ministerkollegen forderten daher, die EEG-Umlage für regenerativ erzeugten Strom für die Wasserstoffproduktion zu streichen.

"Die Zeit ist reif, die Entwicklung gemeinsam anzugehen», sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). «In Japan, Südkorea und China beschäftigt man sich schon lange nicht mehr mit der Batterie-, sondern mit der Wasserstoff-Technologie", sagte er. Die deutschen Autohersteller forderte er auf, sich stärker auf Brennstoffzellen-Technologie zu fokussieren.

IHK begrüßt Vorstoß

Auch die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Nord begrüßt den Vorstoß. "Wir knüpfen große Hoffnungen an die Wasserstoff-Technologie", sagte deren Vorsitzende Friederike Kühn im Anschluss an die Ministerkonferenz. "Hier sehen wir eine echte Chance, die Energiewende in Deutschland zu beeinflussen", sagte sie. Die IHK Nord ist ein Zusammenschluss von zwölf Kammern aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Die Länder müssten künftig noch stärker gemeinsam handeln, um im internationalen Standortwettbewerb eine kritische Größe zu erreichen, sagte Kühn.

Von dpa/RND