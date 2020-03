Lotsen zwischen Frust und Zuversicht

Kiel

Es waren die vergangenen vier Wochen, die bei den Lotsen noch nachwirkten. Besonders die Ausfälle wegen kleiner Störungen hatten für Frust gesorgt. Im Februar wurde eine Schleuse in Brunsbüttel fast einen Tag gesperrt, weil sich im Sturm eine Eisenstange an einem Signalmast gelöst hatte und nur an einem Kabel hing. „ Deutschland schickt Spezialisten in Erdbebengebiete und zu Vulkanausbrüchen, wir haben Feuerwehren mit Höhenrettern und das THW. Hätte man da nicht mal fragen können, ob jemand so ein Problem lösen kann?“, fragte Kapitän Frank Gülzow, Seelotse und Vorsitzender der Knurrhähne.

Das Krisenmanagement beim Computerausfall vorige Woche sorgte ebenfalls für Frust. „Vielleicht wäre die Anschaffung eines Laptops als Ersatz ganz sinnvoll. Es muss alles darangesetzt werden, den Kanal wieder zu einer verlässlichen Wasserstraße zu machen“, sagte Gülzow.

Scheuer wird den Ausbau der Ostsrecke eröffnen

Diesen Wunsch nahm Norbert Salomon als zuständiger Abteilungsleiter für Wasserstraßen und Schifffahrt mit nach Berlin. Der Franke war erstmals am Nord-Ostsee-Kanal. „Der Kanal ist die Infrastruktur, auf die wir setzen müssen. Die Tatsache, dass der Ausbau der Oststrecke jetzt losgeht, ist ein großer Erfolg. Deshalb ist es auch gut, dass unser Minister kommen wird, er ist ein großer Unterstützter der Schifffahrt.“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) soll Ende April bei Schinkel den Beginn des Ausbaus starten. „Einen Spatenstich wird es nicht geben“, sagte Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Es werde ja schon gearbeitet. „Im April wird es den Start der Baggerarbeiten geben.“

Zahl der Schiffe im Kanal stieg zuletzt wieder

Eine weitere gute Nachricht: Nach dem Einbruch 2019 steigt die Zahl der Schiffe wieder. Laut Witte verzeichnete der Kanal im Februar einen Zuwachs um sieben Prozent. Auch die Akzeptanz der Wasserstraße sei hoch. Im Rahmen des gerade abgeschlossenen Beteiligungsverfahren zum Neubau der Kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau habe es nur 27 Einwendungen gegeben. „Das heißt, wir können relativ zuverlässig sagen, dass dieses Bauprojekt zügig beginnen wird“, so Witte. Bei Projekten an Elbe, Weser und Ems hatte es Tausende von Einwendungen gegeben.

Das Coronavirus spürt der Kanal bislang nicht

Um das Coronavirus ging es bei der Traditionsveranstaltung nur am Rande. „Wir haben nur wenige Absagen erhalten. Ich bin froh, dass sich nicht so viele Gäste von der allgemeinen Hysterie anstecken ließen“, sagte Gülzow.

