Kiel

Eine der beiden großen Kanalfähren in Brunsbüttel ist aktuell aus dem Rennen. Am Montagabend kollidierte die Fähre gegen 18.30 Uhr mit einem Stahldalben und wurde dabei beschädigt. Sie kann den Betrieb vorerst nicht fortsetzen.

Ursache des Unfalls ist nach ersten Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei eine Fehleinschätzung der Windverhältnisse zusammen mit einem Manövrierfehler des Schiffsführers.

Die Fähre „Breslau“ wollte um 18.30 Uhr von der Südseite des Kanals zur Nordseite fahren. Unmittelbar nach dem Ablegen musste die Fähre jedoch wegen des Schiffsverkehrs auf dem Kanal stoppen. Dabei geriet die Fähre in die Drift und kollidierte mit einem Stahldalben in der Nähe des Fähranlegers. Auf dem Dalben wurde eine Lampe beschädigt.

Passagiere kamen mit dem Schrecken davon

Den Passagieren und Autos an Bord der Fähre „Breslau“ passierte nach Mitteilung der Wasserschutzpolizei nichts. Anders bei der 100-Tonnen-Fähre: Auf der „Breslau“ wurden ein Rettungsfloß und eine Positionslaterne beschädigt. Die Fähre machte danach am Betriebshof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes NOK in Brunsbüttel fest.

Die Reparatur der „Breslau“ soll in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Bis dahin pendelt an der Fährstelle in Brunsbüttel nur die Fähre „Berlin“. Es kann deshalb zu Wartezeiten für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger kommen.

Die Kollisionen der Kanalfähren an den zwölf Fährstellen sind sehr selten. Dennoch passieren sie von Zeit zu Zeit. Die Schifffahrtsverwaltung hat für den Notfall immer zwei Fähren in Bereitschaft.