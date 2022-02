Nun geht es ganz schnell: Unmittelbar nach dem Ausdocken in Hamburg hat sich die Superjacht „Graceful“ am Montag auf den Weg nach Russland gemacht. Die von Präsident Wladimir Putin genutzte Jacht nahm als schnellste Verbindung den Nord-Ostsee-Kanal. Noch am Abend wird sie in Kiel ausschleusen.