Quarnbek

Insgesamt sechs Teilbereiche zwischen Großkönigsförde und Kiel sind zur Ausdehnung der Wasserstraße in den Fokus der Planer vom Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal (WNA NOK) geraten. Für die ersten beiden Bauabschnitte rechnet das WNA mit Kosten von 120 Millionen Euro. Die Gesamtmaßnahme wird etwa 500 Millionen Euro kosten. Profitieren soll am Ende der Schiffsverkehr. Der Fahrwasserbereich wird von 44 auf 70 Meter verbreitert. Größere Schiffe können sich dann langfristig in der Passage begegnen. Heute führen die engen Kurven dazu, dass sie in Ausweichstellen warten und den Gegenverkehr passieren lassen müssen.

Seit Januar 2020 rollen Bagger und fahren Schiffe mit Erdmassen beladen zwischen mehreren Ablagerungsflächen hin und her, um den rund vier Kilometer langen ersten Bauabschnitt zwischen Großkönigsförde und Schinkel langfristig zu verbreitern. Oberhalb der Wasserlinie wurden dort bereits 700.000 Kubikmeter von insgesamt im ersten Bauabschnitt geplanten 1,3 Millionen Kubikmeter Boden bewegt, sagt WNA-Projektleiter Georg Lindner. Wenn es nach ihm geht, könnten die Arbeiten am Ausbau der NOK-Oststrecke so weiter gehen wie bisher. "Wir sind absolut im Zeitplan", sagt er. Ende 2023 will man mit dem ersten Bauabschnitt fertig sein. Für 2030 ist das Ende der weiteren Maßnahmen geplant.

Neben zwei Ablagerungsflächen auf der Kanal-Nordseite, gibt es auch im Süden zwei Areale. Eines grenzt an den Krummwischer Ortsteil Groß Nordsee, das andere liegt direkt an der Autobahn zwischen A210 und Flemhuder See. Dort hat man mit dem Bau eines Erdwalls begonnen. Laut Projektleiter Lindner soll er innerhalb von acht Monaten gebaut sein und später bepflanzt als ländliche Ausgleichsfläche dienen. "Der Wall wird etwa 500 Meter lang und 50 Meter breit", erläutert Leonhard Heckel, Projektleiter und Koordinator der beteiligten Baufirmen.

Bauhafen am Flemhuder See als Logistikzentrum

Ein zentrales Logistikzentrum bildet dabei der Bauhafen am benachbarten Flemhuder See. Bis zu fünf Ladungen am Tag transportieren Schuten vom nördlichen Bauabschnitt zum Anleger. Von dort verteilen Bagger die Erdmassen auf Muldenanhänger. Traktoren ziehen diese zur Ablagefläche. "Wir sprechen von 2000 bis 3000 Kubikmeter, also 200 bis 300 Touren am Tag", sagt Heckel. Es gleicht einer Sisyphos-Arbeit, nur sollen die Traktoren keinen Stein einen Wall hinauf hieven, sondern einen solchen errichten.

Doch auch unterhalb der Erdoberfläche geschieht etwas. Ein Messsystem registriert Verformungen im Erdreich, die durch den neu aufgeschütteten Wall ausgelöst werden. Dazu wurden laut Heckel im Frühjahr auf der Fläche und im anliegenden Autobahndamm vertikale und horizontale Bohrungen durchgeführt. Knapp sechs Wochen habe das Installieren des Messsystems unter der Erde gedauert. Senkt sich der Boden zu stark, könnte das Auswirkungen auf die A210 haben. Rechnen tut man damit nicht, aber Projektleiter Lindner spricht von einer "Beweissicherung" für den Autobahnbetreiber. Auswirkungen durch die Erdarbeiten könnten über das System genau protokolliert werden.

Zweiter Bauabschnitt zwischen Fähranleger Landwehr und Neuwittenbek

Während hier der Betrieb rollt, laufen die Planungen für den zweiten Bauabschnitt. Dann wird am nördlichen Kanalufer zwischen dem Fähranleger Landwehr und Neuwittenbek gebaggert. Dafür wird wie bereits am Flemhuder See eine Baustraße gebaut, um eine weitere Ablagerungsfläche ("Warleberg-Süd") zu erschließen. "Diese brauchen wir unter anderem, um im Bereich des zukünftigen Anlegers noch einmal genauer in den Baugrund zu schauen", sagt Lindner.

Ursprünglich war einmal geplant, den Ausbau der Oststrecke in Kiel zu beginnen, und sich in Richtung Großkönigsförde vorzuarbeiten. Doch der durch die Finanzkrise ausgelöste Einbruch in der Wirtschaft brachte das WNA dazu, sich neu auszurichten und zunächst die kleineren Bauabschnitte anzugehen. "Im Nachhinein finde ich das gut, denn so lernen wir Boden und Böschung besser kennen und konnten wichtige Erfahrungen sammeln", so Projektleiter Lindner. Im zweiten Bauabschnitt arbeite man wesentlich näher an Wohnbebauung, zudem sei der Fähranleger Landwehr betroffen. "Wir können es uns nicht leisten, den Anleger für zwei Jahre still zu legen", sagt Lindner. "Die Planung für den zweiten Abschnitt ist schon eine Herausforderung", ergänzt er.