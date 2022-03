Der Nord-Ostsee-Kanal ist am Sonntag durch Softwareprobleme lahmgelegt worden. In Kiel und Brunsbüttel konnten zunächst gar keine Schiffe mehr in den NOK geschleust werden. Inzwischen können wenigstens kleine Schiffe den Kanal passieren. Experten suchen nach der Ursache für die Probleme.