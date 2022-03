Kiel

Selbst in hochbrisanten Zeiten lohnt es sich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Schleswig-Holsteins SPD-Chefin Serpil Midyatli wandte sich am Mittwoch schriftlich an alle Medien: „Kieler Woche ohne russisches Militär und russische Kriegsschiffe“, forderte sie.

Allein in Kiel hätten sich am vergangenen Wochenende mehr als 5000 Menschen mit der Ukraine solidarisiert, so Midyatli. „Wir sollten jetzt weitere Konsequenzen ziehen.“ Die Kieler Woche sei ein friedliches Fest. „Deshalb darf es nach den Entwicklungen kein russisches Militär und keine russischen Kriegsschiffe bei der Kieler Woche geben.“

Kieler Woche: Russische Marine darf seit 2014 ohnehin nicht mehr einlaufen

Das klang markig, erwies sich aber schnell als Plattitüde. Russische Marineeinheiten dürfen schon seit der Krim-Krise 2014 nicht mehr in deutsche Hoheitsgewässer einlaufen, geschweige denn zur Kieler Woche kommen. Ein Rathaussprecher verwies darauf, dass das Bundesaußenministerium auch in den Folgejahren eine Genehmigung zum Einlaufen verweigerte.

„Für dieses Jahr hat uns das Auswärtige Amt bereits im Januar mitgeteilt, dass ein Einlaufen russischer Einheiten in den Marinestützpunkt ausgeschlossen ist.“ Ein Anruf beim Oberbürgermeister hätte ausgereicht, das zu klären. Ulf Kämpfer ist SPD-Mitglied.