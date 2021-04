SPD-Landeschefin Serpil Midyatli hat die erste Hürde auf einem langen Weg in die Staatskanzlei genommen. Auf einem Online-Parteitag wurde sie mit 89 Prozent im Amt bestätigt. Im Juli will Midyatli den Vorsitz der Landtagsfraktion übernehmen und könnte die SPD dann in die Wahl 2022 führen.